दो पत्नी और एक पति: सड़क पर हुआ जमकर हंगामा, पुलिस में उलझा; अब पंचायत में सुलझेगा अनोखा मामला

जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पत्नियों का एक मामला अभी थमा नहीं कि दूसरा मामला तूल पकड़ गया। अब दूसरे मामले में पति अपनी पत्नी को बाइक पर बैठा कर दवाई दिलाने आया था। उसकी भनक पहली पत्नी को लग गई। पहली पत्नी अपने स्वजन को लेकर मुख्य मार्ग पर खड़ी हो गई। जैसे ही उसका पति दूसरी पत्नी को लेकर आया तो पहली पत्नी ने उसके साथ बैठी दूसरी पत्नी को खूब खरी-खोटी सुनाई।

गांव निवासी युवक ने सन 2010 में क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। कुछ समय बाद ही पति पत्नी में मन मुटाव रहने लगा। मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। इसके बाद विवाद के चलते पत्नी अपने मायके में ही रह कर जीवन यापन कर रही है।

छह महीने पहले उत्तराखंंड की एक महिला से कर ली दूसरी शादी छह माह पहले ग्रामीण ने उत्तराखंड की एक महिला से गोपनीय तरीके से शादी कर ली और पुरानी पत्नी से समझौता भी नहीं किया। सोमवार को पति अपनी दूसरी पत्नी को बाइक पर बैठा कर दवाई लेने कस्बे में आया तो उसकी भनक पहली पत्नी को लग गई। इसके बाद वह तलाश में सड़क पर खड़ी हो गई। जैसे ही उसका पति दूसरी पत्नी के साथ आया तो उससे कहासुनी शुरू हो गई।