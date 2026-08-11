दो पत्नी और एक पति: सड़क पर हुआ जमकर हंगामा, पुलिस में उलझा; अब पंचायत में सुलझेगा अनोखा मामला
रामपुर में एक व्यक्ति की दो पत्नियों के बीच सड़क पर विवाद हो गया, जब पति दूसरी पत्नी को दवा दिलाने ले जा रहा था। विवाद बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा औ ...और पढ़ें
HighLights
पति दूसरी पत्नी को दवा दिलाने ले जा रहा था
पहली पत्नी ने रास्ते में रोककर जमकर हंगामा किया
विवाद पुलिस चौकी पहुंचा, आपसी सुलह की सलाह दी
जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पत्नियों का एक मामला अभी थमा नहीं कि दूसरा मामला तूल पकड़ गया। अब दूसरे मामले में पति अपनी पत्नी को बाइक पर बैठा कर दवाई दिलाने आया था। उसकी भनक पहली पत्नी को लग गई। पहली पत्नी अपने स्वजन को लेकर मुख्य मार्ग पर खड़ी हो गई। जैसे ही उसका पति दूसरी पत्नी को लेकर आया तो पहली पत्नी ने उसके साथ बैठी दूसरी पत्नी को खूब खरी-खोटी सुनाई।
गांव निवासी युवक ने सन 2010 में क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। कुछ समय बाद ही पति पत्नी में मन मुटाव रहने लगा। मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। इसके बाद विवाद के चलते पत्नी अपने मायके में ही रह कर जीवन यापन कर रही है।
छह महीने पहले उत्तराखंंड की एक महिला से कर ली दूसरी शादी
छह माह पहले ग्रामीण ने उत्तराखंड की एक महिला से गोपनीय तरीके से शादी कर ली और पुरानी पत्नी से समझौता भी नहीं किया। सोमवार को पति अपनी दूसरी पत्नी को बाइक पर बैठा कर दवाई लेने कस्बे में आया तो उसकी भनक पहली पत्नी को लग गई। इसके बाद वह तलाश में सड़क पर खड़ी हो गई। जैसे ही उसका पति दूसरी पत्नी के साथ आया तो उससे कहासुनी शुरू हो गई।
पति ने घबराकर पुलिस को बुलाया
देखते ही देखते दोनों पत्नियों में भी विवाद होने लगा। विवाद को देख पति घबरा गया उसने तुरंत पीआरबी पुलिस को फोन कर दिया। जिसके बाद पीआरबी पुलिस और चौकी पुलिस पहुंच गई। जिसके बाद तीनों को चौकी ले जाया गया। बाद में स्वजन भी पहुंच गए। दो पत्नियों के विवाद को देख पुलिस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। तय हुआ कि मामले को आपसी सुलह समझौते से निपटाया जाए।
यह भी पढ़ें- मेरठ: कब खुलेगा दिल्ली एक्सप्रेसवे और हाईवे? सामने आया लेटेस्ट अपडेट
यह भी पढ़ें- UP Weather: सावन की शिवरात्रि पर मेरठ में झमाझम बारिश, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
अब विवाद निबटाने के लिए पति एवं दोनों पत्नियों के स्वजन की पंचायत बैठेगी। मामले की खूब चर्चा हो रही है। चौकी प्रभारी बृजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पति को हिदायत देकर मामला निपटाने के लिए वापस भेज दिया है।