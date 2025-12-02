Language
    Weather Update: शीतलहर का अलर्ट! ठंड से बचाव के लिए रामपुर में एडवाइजरी जारी

    By Rajesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    रामपुर में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनने, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने विभिन्न विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

    ठंड के बीच गर्म कपड़ों में कैद बच्चे।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। दिसंबर शुरू हो गया है। सर्दी को हल्के में नहीं लें। सर्द हवा शुरू हो गई है। ठंड के तेवर ज्ल्दी ही तीखे होने वाले हैं। इसको लेकर प्रशासन ने भी शीतलहरी के प्रबंधन एवं आवश्यक तैयारी व सतर्कता के लिए एडवाइजरी जारी की है।

    अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद में शीतलहरी से जन-जीवन की सुरक्षा को प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। शीतलहरी के दौरान आमजन की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। आमजन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका अनिवार्य रूप से पालन करें। साथ ही समस्त नागरिक सतर्क रहें। मौसम संबंधी अपडेट का पालन करें एवं किसी भी आपदा या सहायता की स्थिति में नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन पर तत्काल संपर्क करें।


    अधिक ठंड की स्थिति में क्या करें


    ठंड अधिक होने पर घर से बाहर निकलते समय शरीर को ऊनी वस्त्रों से अच्छी तरह ढकें। सिर, कान, गला, हाथ व पैरों को गर्म कपड़ों से सुरक्षित रखें। कमरे को गर्म रखने को हीटर व अंगीठी का उपयोग करते समय उचित वेंटिलेशन अवश्य रखें। गर्म पेय पदार्थों एवं पौष्टिक भोजन का सेवन करें। सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। निराश्रित, असहाय व्यक्तियों को रैन बसेरों व आश्रय स्थलों तक पहुंचाने में सहयोग करें।

    इससे करें बचाव


    अत्यधिक ठंड में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें। बंद कमरे में अंगीठी व कोयले की भट्टी का उपयोग बिना वेंटिलेशन के नहीं करें। शराब या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें, इससे शरीर में गर्मी का भ्रम उत्पन्न होता है एवं जोखिम बढ़ता है। रात में खुले स्थानों पर नहीं सोएं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को ठंडी जगह पर नहीं लेकर जाएं।

    स्वास्थ्य विभाग व अन्य को दिए निर्देश


    स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि सभी अस्पतालों, सीएचसी पीएचसी पर हीटिंग व्यवस्था एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। शीतजन्य रोगों से संबंधित उपचार को चिकित्सकीय दल अलर्ट मोड में रहें। नगर निकाय व विकास प्राधिकरण को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बानफायर व अग्निकुंड की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा रैन बसेरों की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

    पुलिस, राजस्व, आपदा प्रबंधन विभाग को रात्रि गश्त बढ़ाने के लिए कहा

    पुलिस, राजस्व, आपदा प्रबंधन विभाग को रात्रि गश्त बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही निराश्रित व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर राहत सामग्री एवं कंबल वितरण की त्वरित व्यवस्था की जाए।

    एडीएम ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि अत्यधिक ठंड की स्थिति में विद्यालय समय-सारणी के परिवर्तन को आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे तथा बच्चों को गर्म वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया जाए।