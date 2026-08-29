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रामपुर: रक्षाबंधन पर भाई को बेसुध मिली बहन, अस्पताल में मौत; ससुरालियों पर जहर देकर मारने का आरोप

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sat, 29 Aug 2026 01:56 PM (IST)

रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने गए भाई को वह बेसुध मिली, जिसे अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो ...और पढ़ें

इंसेट में मृतका का फाइल फोटो।

इंसेट में मृतका का फाइल फोटो।

HighLights

  1. रक्षाबंधन पर भाई को बेसुध मिली बहन

  2. अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत

  3. भाई ने ससुरालियों पर जहर देने का आरोप लगाया

जागरण संवाददाता, रामपुर। रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बंधवाने बहन के ससुराल गए भाई के तब होश उड़ गए, जब बहन बेसुध पड़ी मिली। वह बहन को लेकर जिला अस्पताल आ गया। चिकित्सकों ने बहन को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मामला गंज कोतवाली क्षेत्र के पुराना गंज का है। यहां रहने वाली 40 वर्षीय शिखा गुप्ता का मायका सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ज्वालानगर का है। करीब 20 वर्ष पहले उनका विवाह मनीष गुप्ता के साथ हुआ था। मनीष परचून की दुकान चलाते हैं। उनका 12 साल का बेटा भी है।

राखी बंधवाने पहुंचे भाई को ससुराल में बेसुध मिली बहन

शुक्रवार शाम रक्षाबंधन के मौके पर शिखा का भाई दिनेश अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए उसके घर पहुंचा। भाई के अनुसार बहन वहां बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थीं। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। वह बहन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। वहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। भाई ने ससुरालियों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया।

जिला अस्पताल में मौत की जानकारी मिलने पर आई पुलिस

जिला अस्पताल से महिला की मौत की सूचना पर गंज कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। गंज कोतवाली प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि मृतका के पति का कहना पत्नी पहले से बीमार रही थी। उसकी मौत का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।

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मृतका का पति और बेटा शुरू से साथ में हैं। भाई घर गया था, तब भी मौजूद थे और अस्पताल में भी साथ आए थे। महिला की मौत से वे भी दुखी लग रहे हैं। अंतिम संस्कार के बाद उसने भी पूछताछ करेंगे।