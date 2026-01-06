डॉक्टर के पास गई थी इलाज कराने, लेकिन क्लिनिक के अंदर जो हुआ... महिला ने भागकर बचाई जान!

संवाद सहयोगी, जागरण, बिलासपुर। एक महिला ने आरोप लगाया है कि झोलाछाप ने स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर उसके कपड़े उतरवा दिए और अश्लील हरकतें की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला दो समुदाय से जुड़ा है। घटना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है।

यहां रहने वाली महिला सोमवार सुबह लगभग 11 बजे अपने पति के साथ रोते बिलखते कोतवाली पहुंची। बताया कि उसका कई दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। जिसके उपचार के लिए वह गांव में मौजूद एक झोलाछाप के पास चली गई। आरोप लगाया कि झोलाछाप ने चेकअप के नाम पर उसके कपड़े उतरवा दिए और अश्लील हरकतें करने लगा।

पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन ज्ञात होने पर उसने विरोध जताते हुए खूब हंगामा किया। इसके चलते झोलाछाप के क्लीनिक में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने झोलाछाप की इस हरकत का कड़ा विरोध किया। बाद में पीड़िता ने घर पहुंच कर अपने पति को घटनाक्रम से अवगत करवाया। इस पर पति भी आरोपित के क्लीनिक पर पहुंच गया। दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई।