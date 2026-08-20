रामपुर में भीम आर्मी जिला अध्यक्ष पर एफआईआर, तिरंगा रैली में नारेबाजी काे लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, रामपुर। 15 अगस्त को तिरंगा रैली के दौरान नारेबाजी को लेकर हुए विवाद में भीम आर्मी जिला अध्यक्ष समेत 11 लोग फंस गए हैं। प्रधानचार्य की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ स्कूल में तोड़फोड़ और शिक्षकों व बच्चों से मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव करैथी में बादशाह सिंह इंटर कालेज की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इसमें जय भीम के नारे लगाने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप था जय भीम के नारे लगाने पर कुछ बाहरी युवकों ने छात्र के साथ मारपीट की।

इसमें शिक्षक रिंकेश ठाकुर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए, जिसके बाद समाज के लोगों ने स्कूल का घेराव कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच भीम आर्मी के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे।

सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए सभी कोतवाली पहुंच गए थे। जिसके बाद पुलिस ने छात्र के पिता की ओर से शिक्षक रिंकेश और तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का केस दर्ज किया था, जबकि स्कूल पक्ष की तहरीर पर कार्रवाई नहीं की गई।

एक तरफा कार्रवाई के विरोध में क्षत्रिय समाज में आक्रोश पैदा हो गया। मंगलवार को करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास ठाकुर के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग करैथी गांव में जुटे। उन्होंने यहां प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे सीओ देवकीनंदन से कार्रवाई की मांग की थी।

देर रात में पुलिस ने स्कूल के प्रधानाचार्य रामभूल सिंह निवासी ग्राम छावड़ा, चंदौसी संभल की ओर से ग्यारह नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसमें भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सुनील सागर भी नामजद किए गए हैं।

आरोप है कि रैली में जातिबोधक नारे लगाने पर छात्र को समझाया गया था, लेकिन उसने साथी बच्चों के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद आरोपित कॉलेज में पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ करते हुए शिक्षकों व बच्चों के साथ मारपीट की गई। एससी-एसटी का केस दर्ज कराने की धमकी दी गई।