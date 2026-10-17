झटके पर झटका: शत्रु संपत्ति के 3 केस एक करने की आजम खान की याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज, अलग चलेंगे मुकदमे

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति के तीन मुकदमों को एक करने की पुनरीक्षण याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज हो गई है। इससे पहले निचली अदालत से भी याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद आजम खान ने सेशन कोर्ट में रिवीजन किया था।

आजम खान के अधिवक्ता का कहना था कि तीनों मुकदमों में विवादित संपत्ति एक है। ज्यादातर अभियुक्तगण और दस्तावेज भी लगभग एक है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बहस की थी। उनका तर्क था कि तीनों प्रकरण अलग-अलग प्रपत्रों से अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग अभिलेख की भिन्न-भिन्न समय तिथि पर कूटरचना के अपराध से संबंधित है। इनका विचारण भी अलग-अलग ही किया जाना चाहिए। कलक्ट्रेट के रिकार्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में नौ मई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पहले लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी।

यह शत्रु संपत्ति आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास थी, जो इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी विभाजन के समय देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। वर्ष 2006 में यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर ली गई थी।

भूमि के रिकार्ड की जांच करने पर पता चला था कि राजस्व विभाग के रिकार्ड में फर्जीवाड़ा कर शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया था। रिकार्ड के पन्ने फटे हुए मिले थे।