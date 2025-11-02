'सपा सरकार आने पर देख लूंगा', आजम खां का ड्राइवर बताकर चेयरमैन के प्रतिनिधि को धमकाया
रामपुर में एक व्यक्ति ने खुद को आजम खां का ड्राइवर बताकर चेयरमैन के प्रतिनिधि को धमकी दी। उसने सपा सरकार आने पर देख लेने की धमकी दी, जिसके बाद प्रतिनिधि ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। घटना से क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। पालिका चेयरमैन सना खानम के प्रतिनिधि फैसल हसन को धमकाने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। चेयरमैन के प्रतिनिधि का आरोप है कि धमकी देने वाला खुद को पूर्व मंत्री आजम खां का ड्राइवर बताता है और धमकी देता है कि सपा सरकार आने पर देख लेगा। मुहल्ला बजरिया मुल्ला जरीफ निवासी फैसल हसन नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि व मीडिया प्रभारी है।
उनका आरोप है कि पहली नवंबर की रात वह मुहल्ले से निकल रहे थे। उसी समय आरोपित साकिब मियां ने रास्ता रोक लिया। गाली-गलौच करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि वह पहले सपा नेता आजम खां की गाड़ी चलाता था। अब भी उनका ड्राइवर बताते हुए नगर पालिका में ठेका दिलाने की मांग कर रहा था।
मना करने पर उनके साथ गाली गलौज और धमकी दी। उससे जान का खतरा है। शहर कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह ने बताया कि साकिब मियां के खिलाफ रास्ता रोकने, गाली गलौज करने और धमकाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
दूसरी ओर आरोपित साकिब मियां ने भी पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजा है, जिसमें पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि पर नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। कहा है कि नगर पालिका में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए थे।
नौकरी न लगने पर पैसे वापस मांगे तो प्रतिनिधि ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थना पत्र की जांच के लिए शहर कोतवाली पुलिस को आदेश दिए हैं।
