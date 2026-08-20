जौहर विश्वविद्यालय: जमीन कब्जाने में भूमाफिया घोषित हो चुके हैं आजम खां, खर्च का ब्योरा नहीं दे सका ट्रस्ट

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन कब्जाने के आरोप में भूमाफिया घोषित हो चुके हैं। उनके खिलाफ न्यायालय में इसको लेकर मुकदमा विचाराधीन है। अब यही जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई है।

उधर, आयकर विभाग ने विश्वविद्यालय के निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए खर्च का ब्योरा भी मांगा है, इसे भी जौहर ट्रस्ट उपलब्ध कराने में नाकाम रहा। ऐसे में शुरू हुई ईडी की कार्रवाई आजम खां के गले की फांस बन गई है।

दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद ईडी न सिर्फ आजम व उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग की प्राथमिकी दर्ज करा सकती है बल्कि, विश्वविद्यालय व जौहर ट्रस्ट के बैंक खातों को भी सीज कर सकती है। शत्रु संपत्ति हथियाने के लिए फर्जीवाड़ा करने का आरोप जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति का मामला कई साल से विवादों में है। दो साल पहले प्रशासन भी इस जमीन पर कब्जा कर चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन को इसकी सील हटानी पड़ी थी। जौहर यूनिवर्सिटी में 13.08 हेक्टेयर जमीन शत्रु संपत्ति है, जिसमें 45 गाटा है।

इस जमीन को हथियाने के लिए आजम खां पर फर्जीवाड़ा करने के आराेप हैं, उनके खिलाफ न्यायालय में सुनवाई चल रही है। वहीं आजम खां पर यूनिवर्सिटी परिसर के विस्तार के लिए ग्राम समाज, चक रोड और किसानों की जमीन जबरन हथियाने के आरोप में भी कई प्राथमिकी दर्ज हैं।

सपा सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने अपने जौहर ट्रस्ट के लिए सरकारी जमीनों और इमारतों को मात्र 100 रुपये सालाना के लीज पर ले लिया था। हालांकि, सरकार बदलने पर इन मामलों में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। न्यायालय भी उनके इस कृत्य को सत्ता का दुरुपयोग करार दे चुका है। विवादित जमीनें ही अब आजम खां के गले की हड्डी बन चुकी हैं। यकर विभाग ने मांगा खर्च का ब्योरा मांगा उधर, जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण निरस्त करने के बाद आयकर विभाग ने ट्रस्ट को नोटिस जारी कर वर्ष 2915 से 2020 तक जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण पर हुए खर्च का ब्योरा मांगा है। इसमें विश्वविद्यालय के लिए खरीदी गई जमीन और उसके लिए खर्च की गई धनराशि का स्रोत बताने के लिए भी कहा है।

लगभग एक हजार हेक्टेयर भूमि पर बना जौहर विश्वविद्यालय शत्रु संपत्ति, सरकारी जमीन और किसानों की जमीन कब्जाने के लिए बदनाम है। इसको लेकर जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां भूमाफिया तक घोषित किए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय निर्माण पर आजम खां 46 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कह चुके हैं, जबकि सरकारी एजेंसी ने इसकी लागत 496 करोड़ रुपये आंकी है। इस धनराशि का ब्योरा भी अब तक आजम खां उपलब्ध नहीं करा सके हैं।