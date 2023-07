आजम खान मामले में वादी रहे एडीओ ने SDM पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- मुकदमा नहीं कराने पर दी थी निलंबन की चेतावनी

Rampur Newsआजम खान मामले में अब एक नया मोड आ गया है। भड़काऊ भाषण के जिस मामले में आजम खां को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है उस मुकदमे के वादी रहे एडीओ सहकारिता अनिल कुमार चौहान ने अदालत में अपने बयान में चुनाव के समय एआरओ बने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें निलंबन की चेतावनी दी गई थी।

रामपुर, जागरण संवाददाता। रामपुर में आजम खान को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। भड़काऊ भाषण के जिस मामले में आजम खां को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है, उस मुकदमे के वादी रहे एडीओ (सहायक विकास अधिकारी) सहकारिता अनिल कुमार चौहान ने अदालत में अपने बयान में कहा कि उन्हें चुनाव के समय एआरओ बने एसडीएम ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न कराने पर निलंबन की चेतावनी दी थी। एडीओ की ओर से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान के खिलाफ शहजादनगर थाने में भड़काऊ भाषण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनकी गवाही हुई। उन्होंने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। 'मुकदमा लिखवाओ नहीं तो सस्पेंड करा दूंगा' कोर्ट में दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि तहरीर लिखवाने एसडीएम मेरे साथ शहजादनगर थाने गए थे। थाने में दो-तीन घंटे रुके थे। एसडीएम के आदेश पर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसडीएम ने मुझसे कहा था कि मुकदमा लिखवाओ नहीं तो चुनाव आयोग मुझे सस्पेंड करेगा और मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। चुनाव के दौरान आंजनेय कुमार सिंह रामपुर के जिलाधिकारी थे। मुकदमा कराने के लिए उनका कोई दबाव नहीं था। पहले भी दिया था बयान एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ मिलक कोतवाली में भी भड़काऊ भाषण का मुकदमा दर्ज कराया था। उस मामले में आजम खान को तीन साल कैद की सजा हुई थी। हालांकि बाद में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) से वह बरी हो गए थे। तब एडीओ ने अदालत में बयान दिया था कि उन्होंने जिलाधिकारी के दबाव में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

