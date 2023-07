Rampur: आजम के बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में प्रस्तावक ने दी गवाही, अब 20 जुलाई को सुनवाई

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दो जन्म प्रमाण पत्र का मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके बेटे और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला

Your browser does not support the audio element.

रामपुर, जागरण संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से गवाही कराई गई। गवाही के लिए हामिद को पेश किया गया, जो वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला के नामांकन के दौरान प्रस्तावक बने थे। उन्होंने अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ में होने के संबंध में बयान दिए। उनकी गवाही पूरी हो गई है। अदालत अब 20 जुलाई को सुनवाई करेगी। भाजपा व‍िधायक दर्ज कराई थी एफआइआर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दो जन्म प्रमाण पत्र का मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके बेटे और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई चल रही है। अभियोजन की ओर से गवाही पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के लिए गवाह पेश किए जा रहे हैं। गवाह के बयान और ज‍िरह पूरी विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से सोमवार को अब्दुल्ला के पहले चुनाव में प्रस्तावक रहे हामिद की गवाही कराई गई। गवाह के बयान और जिरह पूरी हो चुकी है।

Edited By: Vinay Saxena