Rampur News: पिता के बर्थडे के दिन मासूम की सिर कूचकर हत्या, चॉकलेट लेने गया था बेटा; झाड़ियों में मिली लाश

पिता के बर्थडे के दिन मासूम की सिर कूचकर हत्या, चॉकलेट लेने गया था बेटा; झाड़ियों में मिली लाश

रामपुर, जागरण संवाददाता। रामपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक पिता को उसके जन्मदिन पर ऐसी सूचना मिली, जिसने उसे तोड़ दिया। दरअसल, पिता की जन्मतिथि पर उनके लिए चॉकलेट लेने गया उनका छह साल का बेटा अब फिर वापस कभी नहीं लौट पाएगा। पिता के लिए चॉकलेट लेने गए छह वर्षीय इकलौते बेटे की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। उसका शव करीब तीन घंटे बाद घर से एक किलोमीटर दूर बाईपास की झाड़ियों में मिला। आशंका है उसे ईंट से प्रहार कर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस को ईंट भी पास ही मिली है। बच्चे की एक आंख भी बाहर निकल आई है। बच्चे के हत्या करने के शक में पड़ोसी किशोर को हिरासत में लिया गया है। उससे पता चला है कि बच्चे के गाली देने पर उसने वारदात की है। हालांकि अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। पिता के बर्थडे पर चॉकलेट लेने गया था मासूम मुरादाबाद के भगतपुर के योगेंद्र यादव टावर टेक्नीशियन हैं। वह काम और बेटे को पढ़ाने के लिए पत्नी तुलसी और बेटे युग के साथ दो माह पहले शहर के ज्वालानगर आकर किराये के मकान में रहने लगे थे। शनिवार को उनका बर्थडे था । बेटा युग करीब साढ़े नौ बजे पिता के लिए चॉकलेट लेने पास ही दुकान पर गया था। झाड़ियों में पड़ा मिला शव काफी देर तक लौटकर नहीं आने पर पिता ने दुकान पर जाकर देखा। वहां नहीं मिलने पर वह आसपास तलाशने में जुट गए। पड़ोसी भी उनके साथ थे। कुछ लोगों ने युग को पड़ोस के ही एक किशोर के साथ भाजपा कार्यालय से बाईपास की ओर जाने के बारे में जानकारी दी। किशोर के घर जाकर देखा, तो वह नहीं मिला। करीब 12.30 बजे बाईपास पर राहगीरों ने झाड़ियों में बच्चे का लहूलुहान शव पड़ा देखा। योगेंद्र भी वहां पहुंच गए। युग के सिर और चेहरे पर प्रहार किए गए थे। पास ही ईंट मिलने से आशंका जताई गई कि उसी से हत्या की गई है। वह अर्धनग्न था। शरीर पर सिर्फ हाफ पेंट थी।

Edited By: Swati Singh