Panchayat Election: 39 हजार से अधिक डुप्लीकेट मतदाता हटाए, रामपुर में ऑनलाइन तीन लाख मतदाताओं की एंट्री

जागरण संवाददाता, रामपुर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन डा. नितिन मदान ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के पंचायत क्षेत्र में समान नाम वाले एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत कुल 236002 मतदाताओं को संभावित डुप्लीकेट मतदाता के रूप में चिन्हित किया गया। इन मतदाताओं का सत्यापन करते एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं को एक स्थान पर छोड़कर अन्य स्थानों से विलोपित करने के निर्देश दिए गए थे।

236002 मतदाताओं में से 196620 पाए गए वैध आयोग के निर्देशों के क्रम में बीएलओ तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारियों द्वारा चिन्हित मतदाताओं का सत्यापन करते हुए मतदाताओं के आधार कार्ड के अंतिम चार अंक प्राप्त किए गए, जिसमें से सामान आधार कार्ड वाले मतदाता मृतक मतदाता शिफ्टेड मतदाता के रूप में पाए गए मतदाताओं को विलोपित किया गया।

39241 मतदाताओं को विलोपित किया गया जांच में 236002 मतदाताओं में से 196620 मतदाता जांच में वैध पाए गए। इनमें से 11385 डुप्लीकेट मतदाताओं को बीएलओ द्वारा प्रारंभिक स्तर पर घर-घर सर्वे के दौरान जांच में विलोपित किया गया। 27856 मतदाताओं को डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत जांच में विलोपित किया गया। इस प्रकार डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 39241 मतदाताओं को विलोपित किया गया।

ऑनलाइन एप पर 301000 मतदाताओं की एंट्री

जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर पंचायत निर्वाचन नामावली वृहद पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन नामावली वृहद पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 354297 मतदाता का परिवर्धन संशोधन एवं विलोपन किया गया। इसके अंतर्गत बीएलओ द्वारा ऑनलाइन एप पर 301000 मतदाताओं की ऑनलाइन एंट्री की गई। जिसमें परिवर्धन को 171075 एंट्री, संशोधन को 21316 तथा विलोपन को 108609 एंट्री की गई। इसके अतिरिक्त 53297 मतदाताओं की आफलाइन एंट्री की गई, जिसमें 30826 परिवर्धन, 3766 संशोधन तथा 18705 विलोपन किए गए। जिनका उप जिलाधिकारी द्वारा जांच करके निस्तारण किया जा रहा है।