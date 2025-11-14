Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इन 21,591 जीरो पॉवर्टी परिवारों को मिलेगा 8 सरकारी योजनाओं का लाभ, आप भी हैं पात्र?

    By Amit Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:27 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो पावर्टी परिवारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सरकार ने 21,591 परिवारों की सूची जारी की है, जिन्हें आठ विभागों की योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहले चरण में नौ योजनाओं का लाभ मिला था। अब दूसरे चरण में महिला सहायता, बाल सेवा, कन्या सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन परिवारों को योजनाओं से वंचित न रखा जाए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी प्राथमिकता पर जीरो पावर्टी परिवारों का ध्यान दे रहे हैं। परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं।

    शासन द्वारा चिन्हित 21 हजार पांच सौ 91 जीरो पावर्टी परिवारों की सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई है। चयनित परिवारों को आठ विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। जबकि पहले चरण में नौ विभागों की योजनाओं का लाभ दिया गया था। शासन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी हाल में जीरो पावर्टी वाले परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार जनहित की सभी योजनाओं को अखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा रही है। शासन ने जिले में अति गरीब परिवारों की जांच कर उनकी सूची बनाने का कार्य अधिकारियों को सौंपा था। सभी संबंधित विभागों ने ऐसे परिवारों की जांच कर उसकी सूची शासन को सौंपी।

    शासन ने उसमें 21 हजार पांच सौ 91 परिवारों का जीरो पावर्टी में चयन किया। इसके बाद यह सूची जिले को भेजी। पहले चरण में इन परिवारों को नौ विभागों की राशन कार्ड, जन आरोग्य, श्रम कार्ड, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि और स्किल्ड डेवलेपमेंट योजना का लाभ दिया गया।

    इसके बाद शासन ने दूसरे चरण में आठ विभागों की योजना का लाभ इन परिवारों को देने की सूची जारी की है। इस चरण में महिला स्वयं सहायता, बाल सेवा पुष्टाहार, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, अटल आवासीय योजना, हर घर नल योजना, घरेलू शौचालय व बच्चों का स्कूलों में पंजीयन योजना का लाभ दिया जाएगा।

    इसके लिए शासन ने पोर्टल पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है। पोर्टल से संबंधित विभागों ने अपनी-अपनी सूची सुरक्षित कर ली है। विभाग के अधिकारियों ने सूची संबंधित पटल के कर्मचारियों को देकर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।

    सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जीरो पावर्टी परिवारों को योजना का लाभ शीघ्र से शीघ्र दिलाएं।

    अंजू लता, मुख्य विकास अधिकारी