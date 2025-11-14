यूपी के इन 21,591 जीरो पॉवर्टी परिवारों को मिलेगा 8 सरकारी योजनाओं का लाभ, आप भी हैं पात्र?

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी प्राथमिकता पर जीरो पावर्टी परिवारों का ध्यान दे रहे हैं। परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। शासन द्वारा चिन्हित 21 हजार पांच सौ 91 जीरो पावर्टी परिवारों की सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई है। चयनित परिवारों को आठ विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। जबकि पहले चरण में नौ विभागों की योजनाओं का लाभ दिया गया था। शासन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी हाल में जीरो पावर्टी वाले परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

सरकार जनहित की सभी योजनाओं को अखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा रही है। शासन ने जिले में अति गरीब परिवारों की जांच कर उनकी सूची बनाने का कार्य अधिकारियों को सौंपा था। सभी संबंधित विभागों ने ऐसे परिवारों की जांच कर उसकी सूची शासन को सौंपी।

शासन ने उसमें 21 हजार पांच सौ 91 परिवारों का जीरो पावर्टी में चयन किया। इसके बाद यह सूची जिले को भेजी। पहले चरण में इन परिवारों को नौ विभागों की राशन कार्ड, जन आरोग्य, श्रम कार्ड, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि और स्किल्ड डेवलेपमेंट योजना का लाभ दिया गया।

इसके बाद शासन ने दूसरे चरण में आठ विभागों की योजना का लाभ इन परिवारों को देने की सूची जारी की है। इस चरण में महिला स्वयं सहायता, बाल सेवा पुष्टाहार, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, अटल आवासीय योजना, हर घर नल योजना, घरेलू शौचालय व बच्चों का स्कूलों में पंजीयन योजना का लाभ दिया जाएगा।

इसके लिए शासन ने पोर्टल पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है। पोर्टल से संबंधित विभागों ने अपनी-अपनी सूची सुरक्षित कर ली है। विभाग के अधिकारियों ने सूची संबंधित पटल के कर्मचारियों को देकर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।