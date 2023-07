Raebareli News: रायबरेली में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, आक्रोशित भीड़ ने ट्रक चालक को पीटा

Raebareli News रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने अन‍ियंत्र‍ित होकर मह‍िला को कुचल द‍िया। महिला की मौत से आक्रोशित भीड़ ने ट्रक चालक की पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लगभग एक घंटे तक चले हंगामे के बाद किसी तरह जाम खुल सका। ज‍िसके बाद पुल‍िस ने शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजा।

Raebareli News: रायबरेली सड़क हादसे में एक म‍ह‍िला की मौत

रायबरेली, जासं। खेत में धान की बेढ़न लगाने जा रही महिला को ट्रक ने कुचल दिया। महिला की मौत से आक्रोशित भीड़ ने ट्रक चालक की पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लगभग एक घंटे तक चले हंगामे के बाद किसी तरह जाम खुल सका। पूरे नवरंग मजरे आलमपुर की रहने वाली राम कुमारी पत्नी मंगली पासवान अन्य महिलाओं के साथ खेत में बेढ़न लगाने पूरे खारा मजरे राणगांव जा रही थी। पूरे खारा गांव के सामने लालगंज की तरफ से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया और बछरावां की ओर भागने लगा जिस पर मौके पर मौजूद युवको ने दौड़ाकर बन्नामऊ पेट्रोल पंप के निकट ट्रक को पकड़ लिया और चालक की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पीआरवी के सिपाहियों ने युवको के चंगुल से किसी प्रकार ट्रक चालक को छुड़ाकर गाड़ी में बैठाया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की बोलेरो को घेर लिया और जबरन ट्रक चालक को गाड़ी से बाहर खींचने का प्रयास करने लगे। पीआरवी सिपाहियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को सुरक्षित बैठाया। इसी बीच ग्रामीण पीआरवी गाड़ी की चाबी निकाल ले गए और सड़क पर जंगली बबूल की डालें रखकर मार्ग जाम कर दिया। जिससे सड़क के दोनों और लंबा जाम लग गया। लगभग आधे घंटे बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन आक्रोशित ग्रामीण किसी भी दशा में मानने को तैयार नहीं थे। कोतवाल शिव शंकर सिंह ने ग्रामीणों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा ।मृतक के दो पुत्र सर्वेश व विकास और दो बेटियां सुनीता व सुषमा की मां थी। उसकी मौत पर परिवार जन का रो रो कर बुरा हाल है।

Edited By: Prabhapunj Mishra