प्रयागराज-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला, रायबरेली के पास कोच के शीशे टूटे; दहशत में आए यात्री

जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज से गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में मंगलवार शाम पत्थरबाजी हुई। ट्रेन के एक कोच के तीन शीशे पत्थर लगने से टूट गए, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी ऊंचाहार और रायबरेली रेलवे स्टेशन की आरपीएफ पोस्ट को दी गई। 22549 वंदे भारत एक्सप्रेस के सी कोच में पत्थर लगने से शीशे क्षतिग्रस्त हुए।

रायबरेली स्टेशन पर पहुंचने पर रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ को सूचना दी गई। ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एस के सिंह यादव ने बताया कि घटना की पुष्टि के लिए संबंधित स्थान के सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग मंगाई गई है। आगे की कार्रवाई घटना स्थल की स्पष्टता के बाद की जाएगी।