UPSSSC: स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशुलिपिक की परीक्षा तिथियां घोषित, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 1 फरवरी को

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की लिखित परीक्षा 11 जनवरी, आशुलिपिक की मुख्य परीक्षा 18 जनवरी और कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा एक फरवरी को आयोजित की जाएगी। इन सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2023 में प्राप्त अंकों के आधार पर शार्टलिस्ट किया गया है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की मुख्य परीक्षा परिवार कल्याण महानिदेशालय के अधीन आयोजित की जा रही है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 5272 रिक्त पदों पर चयन किया जाना है। वहीं, विभिन्न विभागों के अधीन कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए कुल 1,32,538 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया गया है।