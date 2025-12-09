यूपी में परिवहन विभाग के चालक-परिचालकों के मानदेय में होगी वृद्धि, 1 जनवरी से होगा लागू
जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम के संविदा चालक-परिचालकों के मानदेय में 14 पैसे प्रति किमीटर की वृद्धि की गई है। इसी तरह बस सेवा के साथ उत्कृष्ट योजना में शामिल चालक-परिचालकों का मानदेय 10 पैसे प्रति किमीटर बढ़ाया जाएगा। मानदेय वृद्धि का यह तोहफा नए साल यानी एक जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा।
परिवहन निगम डिपो में कुल 174 बसें संचालित है। जिसमें 300 संविदा परिचालक व 177 संविदा चालक है। क्षेत्रीय प्रबंंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि इस नए मानदेय का भुगतान परिवहन निगम करेगा।
सभी डिपो के चालक-परिचालक को 2.18 रुपये प्रति किमीटर दर से मानदेय मिल रहा था। अब 10 पैसे प्रति किमीटर बढ़ाकर 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।
नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना
क्षेत्रीय प्रबंधक ने और बताया कि नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए चालकों को दो वर्ष व परिचालकों को चार वर्ष की लगातार सेवा किया होना जरूरी है। साथ ही वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की ड्यूटी और 66000 किलोमीटर की दूरी पूरी किया जाना जरूरी है। इस वित्तीय वर्ष में उनसे कोई दुर्घटना भी न हुई हो।
इस योजना के तहत चालक को पारिश्रमिक 14687 रुपये,प्रोत्साहन 4000 रुपये के साथ कुल पारिश्रमिक 18687 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह परिचालक को अब 18418 रूपये पारिश्रमित मिलेगा।
इसके अलावा सबसे पुराने संविदा चालकों को वरिष्ठता के आधार पर संविदा चालकों को प्रोत्साहन का भुगतान किया जायेगा। 20 वर्ष पुराने संविदा चालकों को 1500 रुपये और 10 साल पुराने संविदा चालकों को 750 रूपए मासिक दर से भगुतान किया जायेगा।
इसके अलावा 24 दिन या इससे अधिक ड्यूटी करने और न्यूनतम 6000 किमी. दूरी तय करने वाले चालक व परिचालक को 4000 रुपए की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
