रायबरेली : UP में कोटेदारों की मार्जिन मनी बढ़ी, अब प्रति क्विंटल मिलेंगे 125 रुपये; फिर भी लाभांश 200 की करने की मांग
उत्तर प्रदेश में कोटेदारों की मार्जिन मनी 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, जिसका मुख्यमंत्री ने लाइव प्रसारण के जरिए संबोधन किया।
HighLights
कोटेदारों की मार्जिन मनी 90 से 125 रुपये हुई।
मुख्यमंत्री ने लाइव प्रसारण से कोटेदारों को संबोधित किया।
कोटेदार 200 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश की मांग पर अड़े।
संवाद सूत्र, लालगंज ( रायबरेली)। कोटेदारों को तहसील सभागार में मार्जिन मनी बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री का संबोधन सुनाया गया। 35 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश बढ़ोत्तरी पर जहां कोटेदारों ने खुशी जताई वहीं, इसे बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की पुरानी मांग भी दोहराई।
उल्लेखनीय है कि अभी तक कोटेदारों को 90 रुपये प्रति क्विंटल का लाभांश मिल रहा है। कोटेदार लंबे समय से अन्य राज्यों की तरह 200 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश किए जाने के साथ ही 30 हजार रुपये न्यूनतम आय की गारंटी योजना लागू किए जाने की मांग को लेकर आंदोलित थे। अगस्त में उन्होंने शुरुआत के दो दिन राशन वितरण बंद रखा था। इसको लेकर सरकार ने कोटेदारों का लाभांश 90 से बढ़कर 125 रुपये प्रति कुंतल करने की घोषणा की है।
कोटेदारों ने देखा लाइव प्रसारण
इसी का कोटेदारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री का सजीव प्रसारण तहसील सभागार में दिखाया गया। कोटेदारों को अन्नपूर्णा भवन बनाकर भी दिए जा रहे हैं जहां से वह राशन के साथ ही 39 प्रकार की अन्य खाद्य वस्तुओं की बिक्री भी कर सकते हैं।
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भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने कहा कि ई-पाश मशीन लागू होने के बाद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शिकायतों में कमी आई है। कोटेदारों के भी सम्मान में वृद्धि हुई है। इस मौके पर डलमऊ उपजिलाधिकारी प्रीति सिंह, तहसीलदार शिवम सिंह राठौर, आपूर्ति निरीक्षक प्रदीप मिश्रा व लालगंज, सरेनी,खीरो व डलमऊ तहसील के कोटेदार मौजूद रहे।