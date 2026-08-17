रायबरेली : UP में कोटेदारों की मार्जिन मनी बढ़ी, अब प्रति क्विंटल मिलेंगे 125 रुपये; फिर भी लाभांश 200 की करने की मांग

संवाद सूत्र, लालगंज ( रायबरेली)। कोटेदारों को तहसील सभागार में मार्जिन मनी बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री का संबोधन सुनाया गया। 35 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश बढ़ोत्तरी पर जहां कोटेदारों ने खुशी जताई वहीं, इसे बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की पुरानी मांग भी दोहराई।

उल्लेखनीय है कि अभी तक कोटेदारों को 90 रुपये प्रति क्विंटल का लाभांश मिल रहा है। कोटेदार लंबे समय से अन्य राज्यों की तरह 200 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश किए जाने के साथ ही 30 हजार रुपये न्यूनतम आय की गारंटी योजना लागू किए जाने की मांग को लेकर आंदोलित थे। अगस्त में उन्होंने शुरुआत के दो दिन राशन वितरण बंद रखा था। इसको लेकर सरकार ने कोटेदारों का लाभांश 90 से बढ़कर 125 रुपये प्रति कुंतल करने की घोषणा की है।