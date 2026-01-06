Language
    UP Board Exams 2026: हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्री बोर्ड एग्जाम आज से शुरू, असल परीक्षा की तैयारी परखेंगे छात्र

    By Amit Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:52 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की दस दिवसीय प्री-बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही है। परीक्षा प्रश्नपत्र केंद्रों में पहुंच गए हैं। परीक्षा का प्रश्नपत्र प्रारूप, अंक विभाजन और समय-सीमा बोर्ड की मुख्य परीक्षा के समान होंगे।

    इससे छात्रों को वास्तविक परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन करने और प्रश्नों के स्वरूप से परिचित होने में सहायता मिलेगी। परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजकर 15 मिनट तक चलेगी।

    यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीएम के अनुमोदन के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा कराने के लिए 107 केंद्र बनाए हैं। परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जा रहा है।

    माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशों के अनुसार प्री बोर्ड परीक्षाएं को लेकर प्रश्नपत्र विद्यालयों में पहुंच गए हैं। जनपद में 68 हजार 85 परीक्षार्थी प्री-बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। प्री-बोर्ड परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगी।

    हाईस्कूल में कंप्यूटर, सिलाई, रिटेल ट्रेडिंंग, मानव विज्ञान, कृषि, मोबाइल रिपेयर, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संगीत, गणित, गृह विज्ञान, वाणिज्य, चित्रकला, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत व उर्दू विषय की परीक्षा होगी, जबकि इंटरमीडिएट में गृह विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कृषि, हिंदी सामान्य हिंदी, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, सैन्य विज्ञान, संगीत, भूगोल, उर्दू, चित्रकला, इतिहास, लेखाशास्त्र, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, संस्कृत, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान व गणित विषय की परीक्षा होंगी।

    माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्री-बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी विद्यालयों को समय रहते तैयारियां पूरी करने और परीक्षा आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इससे परीक्षार्थियों को तैयारी का मौका मिलेगा। सभी केंद्रों में प्री बोर्ड परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी।

                                                                       जीव कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली