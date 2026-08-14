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रायबरेली के ऊंचाहार में पांच करोड़ की से साइडिंग निर्माण शुरू, व्यापारियों को मिलेगी सहूलियत

By Sarvesh Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:16 PM (IST)

ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर पांच करोड़ की लागत से नई साइडिंग का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है। इससे माल ढुलाई में सुधार होगा और रायबरेली समेत आसपास के व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

रायबरेली के ऊंचाहार में पांच करोड़ की से साइडिंग निर्माण शुरू।

रायबरेली के ऊंचाहार में पांच करोड़ की से साइडिंग निर्माण शुरू।

HighLights

  1. ऊंचाहार में पांच करोड़ की लागत से नई साइडिंग।

  2. माल ढुलाई सुविधा में सुधार, व्यापारियों को मिलेगी सहूलियत।

  3. रायबरेली सहित आसपास के जिलों को मिलेगा लाभ।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर नई साइडिंग का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।

लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस साइडिंग से माल ढुलाई की सुविधा में सुधार होगा। इससे रायबरेली के साथ-साथ अमेठी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशांबी के व्यापारियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

साइडिंग निर्माण के लिए प्लेटफार्म नंबर तीन पर कार्य शुरू किया गया है। प्रस्तावित साइडिंग में व्यापारी कक्ष, मजदूर कक्ष, टिनशेड और मालबाबू कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही माल लदान और उतारने से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं भी विकसित की जाएंगी।

साइडिंग के निर्माण से व्यापारियों को माल की आवाजाही में सहूलियत मिलेगी और रेलवे के माध्यम से सामान की ढुलाई आसान हो सकेगी। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले माल को मंगाने और भेजने में आसानी होगी, जिससे सड़क मार्ग पर निर्भरता कम होगी और माल परिवहन में लगने वाले समय और खर्च में कमी आएगी।

ऊंचाहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आसपास के जिलों के व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। स्टेशन अधीक्षक विनोद त्रिपाठी ने बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद साइडिंग का उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाएगा, जिससे ऊंचाहार स्टेशन की माल परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी।

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