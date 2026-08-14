रायबरेली के ऊंचाहार में पांच करोड़ की से साइडिंग निर्माण शुरू, व्यापारियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर नई साइडिंग का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।

लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस साइडिंग से माल ढुलाई की सुविधा में सुधार होगा। इससे रायबरेली के साथ-साथ अमेठी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशांबी के व्यापारियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

साइडिंग निर्माण के लिए प्लेटफार्म नंबर तीन पर कार्य शुरू किया गया है। प्रस्तावित साइडिंग में व्यापारी कक्ष, मजदूर कक्ष, टिनशेड और मालबाबू कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही माल लदान और उतारने से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं भी विकसित की जाएंगी।

साइडिंग के निर्माण से व्यापारियों को माल की आवाजाही में सहूलियत मिलेगी और रेलवे के माध्यम से सामान की ढुलाई आसान हो सकेगी। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले माल को मंगाने और भेजने में आसानी होगी, जिससे सड़क मार्ग पर निर्भरता कम होगी और माल परिवहन में लगने वाले समय और खर्च में कमी आएगी।