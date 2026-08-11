ऊंचाहार में 5 करोड़ की लागत से नई रेलवे साइडिंग का निर्माण शुरू, व्यापारियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर नई साइडिंग बनाने का काम शुरू हो गया है।

करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस साइडिंग के तैयार होने के बाद माल ढुलाई की सुविधा बेहतर होगी। इससे रायबरेली के साथ ही अमेठी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशांबी जिले के आंशिक व्यापारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

साइडिंग निर्माण के लिए प्लेटफार्म नंबर तीन पर काम शुरू कराया गया है। प्रस्तावित साइडिंग में प्लेटफार्म के साथ व्यापारी कक्ष, मजदूर कक्ष, टिनशेड व मालबाबू कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा माल लदान व उतारने से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं भी विकसित की जाएंगी।

साइडिंग बनने के बाद व्यापारियों को माल की आवाजाही में सहूलियत मिलेगी व रेलवे के माध्यम से सामान की ढुलाई आसान हो सकेगी। व्यापारियों के लिए रेलवे साइडिंग बनने से दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले माल को आसानी से मंगाने और भेजने की सुविधा मिलेगी।

इससे सड़क मार्ग पर निर्भरता कम होने के साथ ही माल परिवहन में लगने वाले समय और खर्च में भी कमी आने की संभावना है। ऊंचाहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आसपास के जिलों के व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।