रायबरेली में बाइकों की आमने-सामने से टक्कर, दो की मौत और एक की हालत गंभीर; नहीं पहना था हेलमेट

संवाद सूत्र, रायबरेली। ऊंचाहार क्षेत्र में रायबरेली प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग पर शनिवार को दो बाइकों के बीच हुई आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। दो बाइकों में एक पर दो सवार थे, जबकि दूसरी पर एक युवक अकेला था।

बाइकों की टक्कर के बाद सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गये। हेलमेट न लगाने के कारण सिर में चोट लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया गया। जहां घायलों की गंभीर हालत देख डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

जिला अस्पताल पहुंचने पर दो युवकों को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे युवक को गंभीर हालत में एम्स अस्पताल भेजा गया। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहनी थी, अन्यथा उनकी जान बच जाती।

ऊंचाहार के पूरे रक्षपाल मजरे अरखा के अभिषेक मौर्य गांव के ही अपने साथी साहिल के साथ शनिवार को बाइक से ऊंचाहार कस्बा आए हुए थे। जहां से देर शाम घर लौट रहे थे, तभी रायबरेली प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग पर प्लाई फैक्ट्री के पास सामने से आ रहे मीरगंज मजरे बहेरवा निवासी बाइक सवार युवक पंकज से उसकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई।

दोनों बाइकों की गति तेज होने के कारण टक्कर इतनी तेज थी कि बाइकों के परखच्चे उड़ गए। तीनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गये। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी पहुंचाया। जहां घायलों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां पहुंचते ही अभिषेक व पंकज को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।