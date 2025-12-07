यूपी में अब 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, 4 रूटों पर नया नियम लागू होने से यात्रा करने में होगी समय की बचत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब रायबरेली जिले के अंतर्गत विभिन्न रेल मार्गों पर ट्रेनों की गति जल्द ही बढ़ा दी जाएगी। अभी ट्रेनें अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। वहीं, अब उन्हें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालित किया जाएगा। इससे यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी व यात्रियों को तेज तथा सुविधाजनक सफर मिलेगा।

यह नया नियम लखनऊ-रायबरेली रेलखंड, रायबरेली-प्रतापगढ़ रेलमार्ग, रायबरेली-प्रयागराज रेलमार्ग व ऊंचाहार से उन्नाव रेलमार्ग पर लागू किया जाएगा। यात्रियों को इससे सबसे अधिक लाभ समय की बचत के रूप में मिलने वाला है। वर्तमान में जहां रायबरेली से लखनऊ पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे का समय लगता था, वहीं अब यात्री मात्र 45 मिनट से 1 घंटे के भीतर अपना सफर पूरा कर सकेंगे।

इसी प्रकार अन्य रेलमार्गों पर भी यात्रा अवधि में कमी आएगी। इससे दैनिक रूप से आने-जाने वाले यात्री, प्रतियोगी छात्र और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सहायक मंडल अभियंता आईके सिंह का कहना है कि ट्रैक अपग्रेडेशन, सिग्नलिंग सिस्टम के आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के बाद यह फैसला लिया गया है।

पिछले कुछ महीनों से इन सभी रेलखंडों पर निरीक्षण तथा तकनीकी परीक्षण किए गए थे, जिनके सफल परिणाम के बाद गति बढ़ाए जाने की स्वीकृति मिली है, लेकिन जल्द ही 110 की गति से 130 की स्पीड में ट्रेनों का चलाया जाएगा। जिन्होने बताया कि सभी लोको पायलटों को नई गति प्रणाली की ट्रेनिंग दी गई है और मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

इसके साथ ही भविष्य में भी ट्रेनों की गति में और सुधार की संभावनाएं तलाशने की बात कही है। सहायक मंडल अभियंता का कहना है कि भविष्य में 130 से भी अधिक स्पीड से ट्रेनों का चलाने का प्लान है।