Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में अब 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, 4 रूटों पर नया नियम लागू होने से यात्रा करने में होगी समय की बचत

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को यात्रा में समय की बचत होगी। नया नियम लागू होने से कई ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अब 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब रायबरेली जिले के अंतर्गत विभिन्न रेल मार्गों पर ट्रेनों की गति जल्द ही बढ़ा दी जाएगी। अभी ट्रेनें अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। वहीं, अब उन्हें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालित किया जाएगा। इससे यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी व यात्रियों को तेज तथा सुविधाजनक सफर मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह नया नियम लखनऊ-रायबरेली रेलखंड, रायबरेली-प्रतापगढ़ रेलमार्ग, रायबरेली-प्रयागराज रेलमार्ग व ऊंचाहार से उन्नाव रेलमार्ग पर लागू किया जाएगा। यात्रियों को इससे सबसे अधिक लाभ समय की बचत के रूप में मिलने वाला है। वर्तमान में जहां रायबरेली से लखनऊ पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे का समय लगता था, वहीं अब यात्री मात्र 45 मिनट से 1 घंटे के भीतर अपना सफर पूरा कर सकेंगे।

    इसी प्रकार अन्य रेलमार्गों पर भी यात्रा अवधि में कमी आएगी। इससे दैनिक रूप से आने-जाने वाले यात्री, प्रतियोगी छात्र और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सहायक मंडल अभियंता आईके सिंह का कहना है कि ट्रैक अपग्रेडेशन, सिग्नलिंग सिस्टम के आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के बाद यह फैसला लिया गया है।

    पिछले कुछ महीनों से इन सभी रेलखंडों पर निरीक्षण तथा तकनीकी परीक्षण किए गए थे, जिनके सफल परिणाम के बाद गति बढ़ाए जाने की स्वीकृति मिली है, लेकिन जल्द ही 110 की गति से 130 की स्पीड में ट्रेनों का चलाया जाएगा। जिन्होने बताया कि सभी लोको पायलटों को नई गति प्रणाली की ट्रेनिंग दी गई है और मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

    इसके साथ ही भविष्य में भी ट्रेनों की गति में और सुधार की संभावनाएं तलाशने की बात कही है। सहायक मंडल अभियंता का कहना है कि भविष्य में 130 से भी अधिक स्पीड से ट्रेनों का चलाने का प्लान है।

    उसके लिए 130 की स्पीड सफल होने के बाद सर्वे कराई जाएगी। जिन्होने बताया कि गति बढ़ने से यात्री ट्रेन के साथ ही मालगाड़ियों के लेटलतीफी से भी निजात मिलेगा।