रायबरेली में अनियंत्रित होकर तालाब में पलटा ट्रैक्टर, डूबने से चालक की मौत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। नौवनहार मजरे ऊंचाहार देहात गांव के पास शुक्रवार को धान सफाई मशीन बांधकर जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइपास किनारे तालाब में जाकर पलट गया। गहरे पानी में डूबने से चालक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

पूरे ननकू मजरे पट्टी रहस कैथवल निवासी शुभम यादव शुक्रवार की सुबह ट्रैक्टर में धान सफाई मशीन बांधकर सवैया तिराहा की ओर जा रहे थे। तभी नौवनहार मजरे ऊंचाहार देहात गांव के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइपास से करीब 20 फीट नीचे सड़क किनारे गहरे तालाब में चला गया।