    रायबरेली में अनियंत्रित होकर तालाब में पलटा ट्रैक्टर, डूबने से चालक की मौत

    By Parbhat Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    रायबरेली के ऊंचाहार में ट्रैक्टर तालाब में पलटने से चालक की मौत हो गई। शुभम यादव धान सफाई मशीन लेकर जा रहा था, तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाईपास के किनारे तालाब में गिर गया। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मृत्यु हो गई थी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। नौवनहार मजरे ऊंचाहार देहात गांव के पास शुक्रवार को धान सफाई मशीन बांधकर जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइपास किनारे तालाब में जाकर पलट गया। गहरे पानी में डूबने से चालक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    पूरे ननकू मजरे पट्टी रहस कैथवल निवासी शुभम यादव शुक्रवार की सुबह ट्रैक्टर में धान सफाई मशीन बांधकर सवैया तिराहा की ओर जा रहे थे। तभी नौवनहार मजरे ऊंचाहार देहात गांव के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइपास से करीब 20 फीट नीचे सड़क किनारे गहरे तालाब में चला गया।

    आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तालाब से बाहर निकाल कर सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएचसी अधीक्षक डा. मनोज शुक्ल ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी। कोतवाल अजय कुमार राय का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।