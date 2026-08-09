रायबरेली में आवारा कुत्ते के काटने से बुजुर्ग की मौत, चार दिन बाद ली थी एंटी-रैबीज की पहली डोज

संवाद सूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। आवारा कुत्ते के काटने के बाद एंटी रैबीज लगवाने में विलंब करना मोन गांव के बुजुर्ग को जानलेवा बन गया। उन्होंने पहली डोज चार दिनों बाद लगवाई थी। इस दौरान झाड़-फूंक के चक्कर में लगे रहे। घटना के 26 दिनों बाद शनिवार को उन्हें हवा-पानी से डर लगने लगा।

घर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस कुत्ते ने उसी दिन गांव में कई ग्रामीणों को काट कर घायल कर दिया था, गाय को भी जख्मी किया था। बाद में गाय की भी मौत हो गई थी। घटना के दूसरे दिन गांव वालों ने कुत्ते को घेर कर मार डाला था।

13 जुलाई की रात मोन गांव में एक आवारा कुत्ता घुस आया था। रास्ते में जो भी मिला उस पर हमलावर होता रहा। कुत्ते ने बाबा ओरिदास मंदिर के पास सो रहे सगे भाई कमलेश और रामाशंकर के हाथों पर जख्म कर दिया था।

इसके बाद नलकूप पर सो रहे विजय प्रताप सिंह के सीने में काट लिया। उसका आतंक यहीं नहीं थमा, उसने गांव के शिवप्रसाद, चौहान पासी, राजेश, शिवम और रीता समेत करीब 12 लोगों को घायल कर दिया। कुत्ते ने एक गाय को भी काटा था, कुछ दिनों बाद गाय कुत्ते जैसी हरकत करने लगी और उसकी मौत हो गई।

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घटना के दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और घायलों को एंटी रैबीज का पहला इंजेक्शन लगाया। आगे की डोज के लिए घायलों को सीएचसी बुलाया गया था। चौहान पासी ने झाड़-फूंक के चक्कर में पहली डोज नहीं लगवाई। वह घटना के चार दिनों बाद 17 जुलाई को सीएचसी में पहुंचे और पहली डोज लगवाई।

करीब 25 दिनों बाद शुक्रवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई। बुजुर्ग को पानी और हवा से डर लगने लगा। घर वाले उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां शनिवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद गांव में उस दिन की घटना में घायल हुए लोगों के परिवारीजन में भय व्याप्त है।

पांच महीने पहले महिला प्रधान की हो चुकी है मौत इसी तहसील के मझिगवां की ग्राम प्रधान रेखा को सात मार्च को कुत्ते ने काट लिया था। उन्होंने भी झाड़-फूंक के चक्कर में पड़कर पहली डोज करीब 10 दिन बाद लगवाई थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें घर वाले लखनऊ में इलाज कराने ले गए थे जहां एक अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी।