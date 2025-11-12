धनबाद-जम्मूतवी एक्सप्रेस की तीन बोगी के दरके शीशे, पत्थरबाजी की आशंका; जांच शुरू
बुधवार को धनबाद-जम्मूतवी एक्सप्रेस की तीन बोगियों के शीशे टूटे पाए गए। प्रतापगढ़ से रायबरेली आते समय यात्रियों ने टूटे शीशे देखकर स्टेशन मास्टर को सूचना दी। यात्रियों ने पत्थरबाजी की आशंका जताई है। मामले की जांच आरपीएफ कर रही है। घटना के कारण यात्रियों में दहशत का माहौल था।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। बुधवार दोपहर 12 बजे के तकरीबन धनबाद से जम्मूतवी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 03309 की तीन बोगियों का शीशा दरके देखा गया। जिसमें सबसे अधिक एम-वन बोगी का शीशा दरका मिला। ये ट्रेन प्रतापगढ़ से रायबरेली की ओर आ रही ट्रेन जब प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची, तो स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और पोर्टरों ने बोगी के शीशे को टूटा देखने के बाद इस घटना की जानकारी तत्काल ड्यूटी पर मौजूद पोर्टर ने स्टेशन मास्टर को दी। जिसमें जब तक उसके मरम्मत की बात आती तब तक ट्रेन को लखनऊ की ओर रवाना कर दिया गया।आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
स्टेशन पर पहुंचने पर सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की सूचना लखनऊ कंट्रोलरूम को भेजा। शीशा दरकने का कारण में अराजकत तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी करने का प्रथम दृष्टय: लग रहा था ।
यात्री बीपी वर्मा,धर्मेन्द्र सिंह का कहना है कि प्रतापगढ़ से रायबरेली के बीच ट्रेन की रफ्तार में थी और रास्ते में पत्थरबाजी कुछ मवेशी चरूहारों के द्वारा किया गया, जिससे ट्रेन के तीन बोगियों के शीशे टूटे थे। ये ट्रेन रनथ्रू रायबरेली स्टेशन से होकर जाना था लेकिन पत्थरबाजी के कारण इसको रायबरेली स्टेशन पर भी कुछ देर तक रोकने के बाद लोको पायलट व गार्ड के द्वारा सूचना इसकी लखनऊ कंट्रोल रूम व स्टेशन मास्टर रायबरेली को भी दी है।
यात्रियों ने ये भी बताया कि ट्रेन तेज होने के कारण आवाज सुनाई दी लेकिन उस दौरान सभी में अफरा तफरी था और यात्रियों में थोड़ी देर के लिए दहशत का माहौल बना रहा। स्टेशन मास्टर ने प्वाइंटमैन भेजकर तीन बोगियों के शीशे टूटे होने पर उसके फोटो ग्राफ भी करवाया। बोगी की जांच पूरी होने तक ट्रेन को कुछ देर के लिए प्लेटफार्म पर रोके रखा। उधर वरिष्ठ मंडल सहायक सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल लखनऊ बीएन मिश्र का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
