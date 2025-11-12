जागरण संवाददाता, रायबरेली। बुधवार दोपहर 12 बजे के तकरीबन धनबाद से जम्मूतवी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 03309 की तीन बोगियों का शीशा दरके देखा गया। जिसमें सबसे अधिक एम-वन बोगी का शीशा दरका मिला। ये ट्रेन प्रतापगढ़ से रायबरेली की ओर आ रही ट्रेन जब प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची, तो स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और पोर्टरों ने बोगी के शीशे को टूटा देखने के बाद इस घटना की जानकारी तत्काल ड्यूटी पर मौजूद पोर्टर ने स्टेशन मास्टर को दी। जिसमें जब तक उसके मरम्मत की बात आती तब तक ट्रेन को लखनऊ की ओर रवाना कर दिया गया।आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है।



स्टेशन पर पहुंचने पर सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की सूचना लखनऊ कंट्रोलरूम को भेजा। शीशा दरकने का कारण में अराजकत तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी करने का प्रथम दृष्टय: लग रहा था ।

यात्री बीपी वर्मा,धर्मेन्द्र सिंह का कहना है कि प्रतापगढ़ से रायबरेली के बीच ट्रेन की रफ्तार में थी और रास्ते में पत्थरबाजी कुछ मवेशी चरूहारों के द्वारा किया गया, जिससे ट्रेन के तीन बोगियों के शीशे टूटे थे। ये ट्रेन रनथ्रू रायबरेली स्टेशन से होकर जाना था लेकिन पत्थरबाजी के कारण इसको रायबरेली स्टेशन पर भी कुछ देर तक रोकने के बाद लोको पायलट व गार्ड के द्वारा सूचना इसकी लखनऊ कंट्रोल रूम व स्टेशन मास्टर रायबरेली को भी दी है।