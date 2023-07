Road Accident : बोनट में फंसी बाइक; फिर भी नहीं रोकी कार, बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद बढ़ा दी स्पीड

गाड़ी के बोनट में बाइक फंस गई फिर भी उन्होंने स्पीड कम नहीं की। बताया जा रहा है कि बाइक और कार के बीच रगड़ के कारण आग लग गई। त्रिपुला चौराहे के पास चिकित्सक ने ब्रेक लगाई और किसी तरह कार से बाहर निकले। इस बीच त्रिपुला चौकी पर तैनात दारोगा वागीश मिश्रा और सिपाही भी पहुंच गए। पुलिस आ गई और चिकित्सक को अपने साथ ले गई।

बोनट में फंसी बाइक; फिर भी नहीं रोकी कार, बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद बढ़ा दी स्पीड

जासं, रायबरेली : रायबरेली-लखनऊ हाईवे पर रविवार की दोपहर कार चला रहे चिकित्सक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद डाक्टर ने कार रोकी नहीं और रायबरेली की ओर बढ़ गए। उनकी कार के बोनट में बाइक फंस गई। बावजूद इसके, वह कार घसीटते हुए त्रिपुला पहुंच गए, लेकिन इसी बीच कार में आग लग गई, जिसके कारण उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। हरचंदपुर पुलिस ने चिकित्सक को हिरासत में ले लिया है। इंदिरा नगर निवासी निशांत सिंह और विभांशू बाइक से गंगागंज से रायबरेली की ओर आ रहे थे। केटीएल के पास पीछे से आ रही कार ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसा होते ही दोनों युवक बाइक से छिटककर दूर जा गिरे। कार चला रहे आजमगढ़ निवासी डा. चंदन सिंह घटनास्थल पर नहीं रुके और गाड़ी रायबरेली की ओर बढ़ा दी। गाड़ी के बोनट में बाइक फंस गई, फिर भी उन्होंने स्पीड कम नहीं की। बताया जा रहा है कि बाइक और कार के बीच रगड़ के कारण आग लग गई। त्रिपुला चौराहे के पास चिकित्सक ने ब्रेक लगाई और किसी तरह कार से बाहर निकले। इस बीच त्रिपुला चौकी पर तैनात दारोगा वागीश मिश्रा और सिपाही भी पहुंच गए। हरचंदपुर से भी पुलिस आ गई और चिकित्सक को अपने साथ ले गई। हादसे में घायल निशांत और विभांशू को जिला अस्पताल लाया गया। हालत नाजुक होने पर निशांत को लखनऊ रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि डा. चंदन को पकड़ा गया है। तहरीर मिलते ही उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। घायल युवकों के परिवारजन को तहरीर देने के लिए बुलाया गया है।

Edited By: Mohammed Ammar