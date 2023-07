Raebareli News: रायबरेली में गंगा में बढ रहे जलस्तर से ग्रामीणों में बढी बेचैनी, प्रशासन ने बनाई 39 बाढ़ चौकी

Raebareli Flood Situation यूपी के साथ आसपास के राज्‍यों में हो रही मूसलाधार बार‍िश का असर अब नद‍ियों में बढ़ते जलस्‍तर के साथ नजर आने लगा है। रायबरेली में गंगा का जलस्‍तर बढ़ने से बाढ़ चौक‍ियां अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन ने 39 बाढ़ चौक‍ियां बनाई हैं। वहीं जलस्‍तर के बढ़ने से ग्रामीणों में खौफ हैं। प्रति घंटे दो सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर बढ रहा है।

Flood Situation In Raebareli: रायबरेली में बढ़ता गंगा का जल स्‍तर

रायबरेली, जासं। बरसात के दिनों में गंगा नदी प्रति वर्ष विकराल रूप धारण कर लेती हैं। कटरी के इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। तेज बहाव से कटान कई वर्षों से लगातार बढती जा रही है। प्रशासन की बेरुखी से हालत और भी भयावह होते जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से गंगा उफान पर हैं। बुधवार को गंगा में जलस्तर तेजी से बढने लगा। केंद्रीय जल आयोग कार्यालय के अनुसार दोपहर एक बजे जलस्तर 96.260 मीटर दर्ज किया गया। प्रति घंटे दो सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर बढ रहा है। गंगा के जलस्तर से सहमें ग्रामीण कटरी में बसे गांवों में रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। डलमऊ कटरी में बसे ग्रामीणों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सिर्फ एक सड़क है। वह सड़क भी खस्ताहाल कई बार ग्रामीणों ने सड़क बनवाने के लिए गुहार लगाई लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। प्रशासनिक तैयारी पूरी गंगा जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रशासन तैयारी पूरी करने के दावे कर रहा है। गंगा कटरी में बसे 57 गांवों में बाढ का खतरा बना रहता है। बीते कई वर्षों से बाढ के हालात नहीं बनें, लेकिन जिला प्रशासन अलर्ट है। 39 बाढ चौकियां बनाई गई हैं। गंगा व सई में बढ़ रहे जलस्तर पर बराबर नजर रखी जा रही है । बाढ़ जैसे हालात अभी नहीं हैं। ऐतिहातन बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आशीष कुमार आपदा विशेषज्ञ

Edited By: Prabhapunj Mishra