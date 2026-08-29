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30 अगस्त को चलेगी वाराणसी-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और टाइमिंग

By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 07:18 PM (IST)

रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे 30 अगस्त को वाराणसी-नई दिल्ली के बीच स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (04217) चलाएगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. रक्षाबंधन पर रेलवे चलाएगा वाराणसी-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन।

  2. ट्रेन संख्या 04217 का संचालन 30 अगस्त को होगा।

  3. रायबरेली से होकर गुजरेगी, यात्रियों को मिलेगी सुविधा।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 04217 वाराणसी-नई दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन 30 अगस्त को किया जाएगा। ट्रेन के रायबरेली जंक्शन से होकर गुजरने से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 04217 वाराणसी से 30 अगस्त को दोपहर 3:40 बजे रवाना होगी। ट्रेन मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ स्टेशन पर शाम 5:25 बजे पहुंचेगी और 5:30 बजे रवाना होगी। इसके बाद रायबरेली स्टेशन पर शाम 6:50 बजे आगमन और 6:52 बजे प्रस्थान होगा।

स्पेशल ट्रेन में लगेंगे 20 कोच

लखनऊ में रात 9:05 बजे पहुंचकर 9:15 बजे रवाना होगी। ट्रेन बरेली में रात 1:08 बजे, मुरादाबाद में रात 3 बजे व हापुड़ में सुबह 4:28 बजे पहुंचेगी। इसके बाद गाजियाबाद में सुबह 5:30 बजे पहुंचकर 5:32 बजे रवाना होगी और सुबह 6:45 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

जिन्होंने बताया कि स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें चार सामान्य व 14 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोच शामिल हैं। रेलवे की ओर से रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

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