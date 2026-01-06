1 मार्च 2026 से बंद हो जाएगा रेलवे का ये मोबाइल एप्लीकेशन, आदेश हो गया जारी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे की थीम पर अब एक रेलवे एक एप की व्यवस्था लागू होने जा रही है। मौजूदा समय में अनारक्षित टिकट की बुकिंग के लिए यूटीएल मोबाइल एप को रेलवे मार्च 2026 में बंद कर देगा। इसकी जगह पर रेलवन मोबाइल एप ही काम करेगा।

यह एक मात्र एप होगा जो पूरे देश में रेल सेवा के लिए काम करेगा, इससे यात्रियों को रेलवे की सुविधाओं अथवा टिकट के लिए अलग अलग एप व विकल्पों की तलाश नही करनी पड़ेगी। वर्तमान में रेलवे ने रेलवन एप से टिकट बुकिंग पर तीन प्रतिशत किराया छूट भी देने की घोषणा कर दी है और 14 जनवरी से यह सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी।

उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या में रेलयात्री इस एप का ही प्रयोग करें। अभी बड़ी संख्या में यात्री यूटीएस एप का उपयोग कर अपने मोबाइल के जरिए ही टिकट खरीद लेते है। इससे उन्हें न टिकट खिड़की पर जाना पड़ता था और न ही एटीवीएम मशीन पर टिकट के लिए संचालक से बातचीत करनी पड़ती थी।

सीधे अपने मोबाइल से ही वह टिकट बुक कर लेते थे। लेकिन अब इस यूटीएस मोबाइल एप को मार्च 2026 से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसकी शुरूआत भी कर दी गई है। यूटीएस एप पर सीजन टिकट यानी मंथली पास बुक करने का विकल्प हटा दिया गया है और अगले तीन महीनें में एप डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा।