Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 1 मार्च से बंद हो जाएगा UTS मोबाइल एप, अब 'RailOne' एप पर मिलेंगी सभी रेल सेवाएं

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:33 AM (IST)

    रेलवे मार्च 2026 तक यूटीएस मोबाइल ऐप बंद कर देगा। इसकी जगह 'रेलवन' ऐप लेगा, जो देश भर में सभी रेल सेवाओं के लिए एकमात्र ऐप होगा। यात्री अब 'रेलवन' ऐप ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     1 मार्च से बंद हो जाएगा UTS मोबाइल एप, अब 'RailOne' एप से ही बुक होंगी रेल टिकटें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे की थीम पर अब एक रेलवे एक एप की व्यवस्था लागू होने जा रही है। मौजूदा समय में अनारक्षित टिकट की बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल एप को रेलवे मार्च 2026 में बंद कर देगा। इसकी जगह पर रेलवन मोबाइल एप ही काम करेगा।

    यह एक मात्र एप होगा जो पूरे देश में रेल सेवा के लिए काम करेगा, इससे यात्रियों को रेलवे की सुविधाओं अथवा टिकट के लिए अलग-अलग एप व विकल्पों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। वर्तमान में रेलवे ने रेलवन एप से टिकट बुकिंग पर तीन प्रतिशत किराया छूट भी देने की घोषणा कर दी है और 14 जनवरी से यह सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी।

    उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या में रेलयात्री इस एप का ही प्रयोग करें। अभी बड़ी संख्या में यात्री यूटीएस एप का उपयोग कर अपने मोबाइल के जरिए ही टिकट खरीद लेते हैं। इससे उन्हें न टिकट खिड़की पर जाना पड़ता था और न ही एटीवीएम मशीन पर टिकट के लिए संचालक से बातचीत करनी पड़ती थी।

    सीधे अपने मोबाइल से ही वह टिकट बुक कर लेते थे। लेकिन अब इस यूटीएस मोबाइल एप को मार्च 2026 से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसकी शुरूआत भी कर दी गई है। यूटीएस एप पर सीजन टिकट यानी मंथली पास बुक करने का विकल्प हटा दिया गया है और अगले तीन महीनें में एप डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा।

    मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि रेलवन एप पर ही अब सारी सुविधाएं यात्रियों को मिल जाएंगी, आरक्षित टिकट भी वहीं से बुक होंगे। ऐसे में किसी अन्य एप की अवश्यकता खत्म हो जाएगी।

    यह भी पढ़ें- गया में कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस समेत दर्जनों मेल ट्रेनें घंटों लेट