रायबरेली में महिला की इलाज के दौरान मौत, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

संवाद सूत्र, शिवगढ़ (रायबरेली)। मोहनगंज मजरे पाराखुर्द गांव में मारपीट के दौरान घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को परिवारजन ने शव का अंतिम संस्कार कराने से मना कर दिया। इस दौरान पुलिस और परिवारजन के बीच काफी देर तक कहासुनी भी हुई। काफी देर बाद कार्रवाई के आश्वासन पर परिवारजन शव का अंतिम संस्कार किया।

दो नवंबर को मोहनगंज मजरे पाराखुर्द में दो पक्षों में मारपीट हुई थी। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि उस समय तहरीर में मृतक रामप्यारी का कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन जब रामप्यारी की मौत हो गई तो परिवारजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपितों ने मारपीट की थी जिसमें मृतका राम प्यारी घायल हो गई थी और इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृतका की बहू श्यामा ने बताया कि दो नवंबर को मारपीट में उसकी सास रामप्यारी भी घायल हो गई थी जिसकी मौत मंगलवार को हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बुधवार को जब शव गांव पहुंचा तो परिवारजन ने आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई न होने की बात करते हुए हंगामा करने लगे और शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया।