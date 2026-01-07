SIR के बाद अब यूपी में कुछ लोगों से क्यों भरवाया जा रहा फॉर्म-6? शादीशुदा महिलाओं और नए वोटरों के लिए जरूरी खबर

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम पूरा हो गया है। अनंतिम प्रकाशन में 17 लाख 85 हजार एक सौ 87 मतदाताओं का नाम है, जबकि अनुपस्थित, स्थानांतरित व मृतक (एएसडी) के तहत तीन लाख 48 हजार आठ सौ 62 लोगों का नाम काटा गया है।

बिना मैपिंग वाले वाले दो लाख 32 हजार 508 लोगों को नोटिस जारी की जाएगी। सुनवाई के लिए चुनाव आयोग ने छह निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) व 207 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) नियुक्त किए हैं। प्रतिदिन सौ नोटिसों की सुनवाई की जाएगी।

सत्यापन की रिपोर्ट में 67 हजार 808 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। एक लाख 70 हजार 508 लोग पूरी तरह विस्थापित हो गए हैं, जबकि 29 हजार 336 लोगों के नाम अन्य जगह भी मतदाता सूची में दर्ज है। 76 हजार 119 लोग मौके पर नहीं मिले। वहीं पांच हजार 738 मतदाताओं ने एसआइआर का फार्म जमा नहीं किया है।

मैपिंग का कार्य पूरा हो गया है। बिना मैपिंग वाले लगभग दो लाख 32 हजार पांच सौ आठ लोगों को नोटिस जारी की जाएगी। एक जुलाई 1987 से पहले की जन्मतिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जबकि उसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता-पिता में दोनों या एक के दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

सुनवाई के लिए छह तहसील के उपजिलाधिकारी को ईआरओ बनाया गया है। वहीं अन्य अधिकारियों को एईआरओ नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन 100 नोटिसों की सुनवाई की जाएगी। एईआरओ नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे।