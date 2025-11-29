SIR फार्म भर रहे BLO और लेखपाल से उलझा प्रधान, पहले फाड़ा गणना प्रपत्र और फिर तान दिया असलहा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शुक्रवार को सलोन में बीएलओ व लेखपाल से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिता के साथ पहुंचे प्रधान ने गणना प्रपत्र फाड़ दिए, इसका लेखपाल ने विरोध किया तो उन पर असलहा तान दिया। पुलिस ने आरोपित प्रधान व उसके पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

