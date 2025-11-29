SIR फार्म भर रहे BLO और लेखपाल से उलझा प्रधान, पहले फाड़ा गणना प्रपत्र और फिर तान दिया असलहा
मैनपुरी में एक प्रधान ने एसआईआर फॉर्म भर रहे बीएलओ और लेखपाल से विवाद किया। आरोप है कि प्रधान ने पहले गणना प्रपत्र फाड़ा और फिर हथियार निकालकर उन्हें धमकाया। बीएलओ और लेखपाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। शुक्रवार को सलोन में बीएलओ व लेखपाल से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिता के साथ पहुंचे प्रधान ने गणना प्रपत्र फाड़ दिए, इसका लेखपाल ने विरोध किया तो उन पर असलहा तान दिया। पुलिस ने आरोपित प्रधान व उसके पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बीएलओ आरती यादव व लेखपाल अविनाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वे शुक्रवार की शाम पूरे अहिरन मोहद्दी नगर मजरे पाल्हीपुर में गणना प्रपत्र भरवा रहे थे। इसी दौरान प्रधान दीपक यादव अपने पिता कृष्णा यादव के साथ वहां पहुंचे और गणना प्रपत्र फाड़ दिए। साथ ही बीएलओ आरती व उनके पति दीप सिंह यादव से गाली गलौज करते हुए अभद्रता करने लगे।
लेखपाल अविनाश ने जब विरोध किया तो आरोपित ने उन पर तमंचा तान दिया और मारा पीटा। ग्रामीणों की मदद से वे किसी तरह वहां से सुरक्षित निकले और घटना की जानकारी उपजिलाधिकारी को दी गई। आनन-फानन एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर लेखपालों में आक्रोश है। उपजिलाधिकारी चंद्र प्रकाश का कहना है कि कोतवाल को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
