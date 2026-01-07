कोहरे के कारण रायबरेली से गुजरने वाली तीन ट्रेनें जनवरी-फरवरी में कैंसिल, डेट भी जारी
घने कोहरे के कारण रेलवे ने रायबरेली से गुजरने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों को जनवरी और फरवरी में विभिन्न तिथियों पर रद्द कर दिया है। इनमें बनारस-देहरादून जन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। इनमें रायबरेली जिले से गुजरने वाली तीन जोड़ी ट्रेनें भी शामिल हैं, जो अलग-अलग तिथियों पर निरस्त रहेंगी।
जिले से होकर बनारस से देहरादून जाने वाली जनता मेल 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 29 व 31 जनवरी और 2, 5, 7, 9, 12 व 14 फरवरी को निरस्त रहेगी, जबकि देहरादून से बनारस जाने वाली जनता मेल 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 व 30 जनवरी और 1, 3, 6, 8, 10, 13 व 15 फरवरी को नहीं चलेगी।
सिंगरौली/शक्ति नगर से टनकपुर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 व 29 जनवरी और 1, 4, 5, 8, 11, 12 व 15 फरवरी को निरस्त रहेगी, वहीं टनकपुर से सिंगरौली/शक्ति नगर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 जनवरी और 3, 4, 7, 10, 11 व 14 फरवरी को निरस्त रहेगी।
बनारस से नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 जनवरी और 3, 6, 10 व 13 फरवरी को, जबकि नई दिल्ली से बनारस लौटने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 जनवरी और 4, 7, 11 व 14 फरवरी को निरस्त कर दी गई है। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि कोहरे की वजह से ट्रेनों को निरस्त किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।