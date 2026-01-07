कोहरे के कारण रायबरेली से गुजरने वाली तीन ट्रेनें जनवरी-फरवरी में कैंसिल, डेट भी जारी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। इनमें रायबरेली जिले से गुजरने वाली तीन जोड़ी ट्रेनें भी शामिल हैं, जो अलग-अलग तिथियों पर निरस्त रहेंगी।

जिले से होकर बनारस से देहरादून जाने वाली जनता मेल 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 29 व 31 जनवरी और 2, 5, 7, 9, 12 व 14 फरवरी को निरस्त रहेगी, जबकि देहरादून से बनारस जाने वाली जनता मेल 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 व 30 जनवरी और 1, 3, 6, 8, 10, 13 व 15 फरवरी को नहीं चलेगी।

सिंगरौली/शक्ति नगर से टनकपुर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 व 29 जनवरी और 1, 4, 5, 8, 11, 12 व 15 फरवरी को निरस्त रहेगी, वहीं टनकपुर से सिंगरौली/शक्ति नगर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 जनवरी और 3, 4, 7, 10, 11 व 14 फरवरी को निरस्त रहेगी।