कोहरे के कारण रायबरेली से गुजरने वाली तीन ट्रेनें जनवरी-फरवरी में कैंसिल, डेट भी जारी

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:50 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। इनमें रायबरेली जिले से गुजरने वाली तीन जोड़ी ट्रेनें भी शामिल हैं, जो अलग-अलग तिथियों पर निरस्त रहेंगी।
    जिले से होकर बनारस से देहरादून जाने वाली जनता मेल 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 29 व 31 जनवरी और 2, 5, 7, 9, 12 व 14 फरवरी को निरस्त रहेगी, जबकि देहरादून से बनारस जाने वाली जनता मेल 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 व 30 जनवरी और 1, 3, 6, 8, 10, 13 व 15 फरवरी को नहीं चलेगी।

    सिंगरौली/शक्ति नगर से टनकपुर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 व 29 जनवरी और 1, 4, 5, 8, 11, 12 व 15 फरवरी को निरस्त रहेगी, वहीं टनकपुर से सिंगरौली/शक्ति नगर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 जनवरी और 3, 4, 7, 10, 11 व 14 फरवरी को निरस्त रहेगी।

    बनारस से नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 जनवरी और 3, 6, 10 व 13 फरवरी को, जबकि नई दिल्ली से बनारस लौटने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 जनवरी और 4, 7, 11 व 14 फरवरी को निरस्त कर दी गई है। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि कोहरे की वजह से ट्रेनों को निरस्त किया गया है।