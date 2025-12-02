रायबरेली से त्रिवेणी की राह होगी सुगम, माघ मेला के लिए इस रूट से चलेंगी स्पेशल बसें

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दशहरा, दीपावली व छठ के महापर्व के बाद अब डिपो के अधिकारियों का पूरा ध्यान माघ मेले पर है। इस बार उन चौरहों व ग्रामीण तिराहों से बसों का संचालन होगा, जिन पर यात्रियों का अधिक दबाव रहता है। स्नान पर्व के दो दिन पूर्व से ही इन रूट पर सबों का संचालन शुरू हो जाएगा।

ऐसे रूट का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। इस पहल से स्नानार्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी। रायबरली डिपो में कुल 174 बसों का संचालन होता है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, सुल्तानपुर सहित कई रूट पर बसें चलती है।

इसके अलावा इन जिलों से रोडवेज बसें भी जिले से होकर गुजरती है। दशहरा , दीपावली , छठ का महापर्व बीत जाने के बाद अब डिपो के अफसरों का पूरा ध्यान माघ मेले पर है। प्रयागराज में 2026 में लगने वाला माघ मेला पौष पूर्णिमा के साथ तीन जनवरी से शुरू होगा।

14 जनवरी को मकर संक्राति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, एक फरवरी बसंत पंचमी और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है। देश विदेश से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। रायबरेली से भी लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए मैजिक, बोलेरो सहित निजी साधन या फिर ट्रेन व रोडवेज बस से प्रयागराज जाते है।

निर्धारित रूट के साथ ही डिपो के अफसरों का ध्यान उन ग्रामीण रूटों पर भी रहेगा। जहां से सवारियां निकलती है। इन रूटों का सर्वे किया जाएगा। ऐसे चौराहों, तिराहों की सूची तैयार की जाएगी, जहां से यात्रियों के निकलते हैं। स्नान पर्व के दौरान ऐसे स्थानों से बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि आमदनी पर भी इसका असर दिखेगा।