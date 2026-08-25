त्योहारी सीजन से पहले चीनी हुई कड़वी: 1 महीने में 20 रुपये बढ़ी कीमत, रायबरेली में मिठाइयां तक हुईं महंगी

त्योहारी सीजन को देखते हुए चीनी का खर्च बढ़ गया है। महंगाई में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार महंगाई थमने का ढिंढोरा पीट रही है। अब तो समान्य वर्ग के लिए पेट भरना भी भारी हो गया है

शाहीन बानो ऊंचाहार

रसोईया का बजट संतुलित रखने के लिए चीनी और तेल का उपयोग कम कर दिया है। महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो अन्य खर्चों में भी कटौती करनी पड़ेगी। सरकार को इसके बारे में जल्द कुछ न कुछ सोचना चाहिए।

रानी पाल दौलतपुर

चीनी की महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं। मध्य और अल्प आय वर्ग के परिवारों की भोजन की थाली महंगी हो गई है। किचन का बजट महंगाई से बिगड़ता जा रहा है। एक बार बढ़ी कीमत हमने का नाम नहीं ले रही है। चाय से लेकर पेड़ा बनाने में भी सौ बार सोचना पड़ता है।

सुनीता पाल दौलतपुर



अभी तक सब्जी के दामों को लेकर जलन सी महसूस हो रही थी। अब चीनी की महंगाई के चलते चाय समेत चीनी से बनने वाली मिठाइयों के बारे में सोचने पर विवस कर दिया है।

हस्मतुन निशा ऊंचाहार