रायबरेली में लगेगा सोलर असेंबलिंग प्लांट, लंबे इंतजार के बाद शासन से मिली मंजूरी; 10000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार
रायबरेली में प्रेरणा ओजस के तहत सोलर प्रोडक्ट असेंबलिंग यूनिट लगाने का रास्ता साफ हो गया है। यह प्लांट पराग प्रशिक्षण केंद्र में खुलेगा और करीब दस हजार महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
HighLights
रायबरेली में सोलर प्रोडक्ट असेंबलिंग यूनिट लगेगी।
करीब दस हजार महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
पराग प्रशिक्षण केंद्र में प्लांट स्थापित होगा।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रेरणा ओजस के तहत जिले में साेलर प्रोडक्ट असेंबलिंग यूनिट लगाने का रास्ता साफ हो गया है। नवागंतुक नवागंतुक प्रभारी डीसी ने जबरदस्त पैरवी करते हुए पराग प्रशिक्षण केंद्र को प्लांट के लिए अधिग्रहित कर लिया है। इससे अब करीब दस हजार महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। डीएम ने पीसीडीएफ निदेशक को केंद्र बनाने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन जवाब न आने से योजना करीब दो माह से अटकी रही।
जिले में शासन द्वारा सोलर प्रोडक्ट असेंबलिंग प्लांट लगाने की योजना स्वीकृत हुई। इसके तहत हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं को सोलर लैंप, सोलर पैनल, चार्जिंग यूनिट और अन्य उपकरणों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें तकनीकी खराबियों को ठीक करने और उत्पादों की बिक्री से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी।
बंद पड़े प्रशिक्षण केंद्र का चयन
इसके बाद सोलर उत्पादों में बिक्री पर 2500-3000 रुपये मानदेय व कमीशन मिलेगा। प्लांट खोलने के लिए लिए पराग प्रशिक्षण केंद्र सहित करीब पांच स्थानों का जांच की गई। भवन व बड़े परिसर को देखते हुए त्रिपुला चौराहा स्थित दुग्ध समिति के बंद पड़े प्रशिक्षण केंद्र का चयन किया गया।
जिलाधिकारी की तरफ से पराग के प्रबंध निदेशक को 27 मई को पत्र भेजा गया, लेकिन करीब तीन माह बीतने के बाद भी पराग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान सीडीओ ने योजना के नोडल विभाग एनआरएलएम का प्रभार पीडी डीआरडीए मुनेश चंद्र को दे दिया।
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पीडी ने पराग से समन्वय स्थापित करते हुए पैरवी शुरू कर दी। इसका परिणाम रहा कि महज एक चार दिन में प्रशिक्षण केंद्र की चाभी पीडी के हाथों में आ गई। पीडी ने प्रशिक्षण केंद्र में प्लांट चालू करने के लिए योजना पर मंथन शुरू कर दिया है। बहुत जल्द जिले की हजारों महिलाओं के हाथ में रोजगार होगा।
प्रशिक्षण केंद्र की चाभी आ चुकी है। बहुत जल्द उस पर प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। इससे हजारों महिलाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। -मुनेश चंद्र, प्रभारी डीसी, एनआरएलएम