रायबरेली में लगेगा सोलर असेंबलिंग प्लांट, लंबे इंतजार के बाद शासन से मिली मंजूरी; 10000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रेरणा ओजस के तहत जिले में साेलर प्रोडक्ट असेंबलिंग यूनिट लगाने का रास्ता साफ हो गया है। नवागंतुक नवागंतुक प्रभारी डीसी ने जबरदस्त पैरवी करते हुए पराग प्रशिक्षण केंद्र को प्लांट के लिए अधिग्रहित कर लिया है। इससे अब करीब दस हजार महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। डीएम ने पीसीडीएफ निदेशक को केंद्र बनाने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन जवाब न आने से योजना करीब दो माह से अटकी रही।

जिले में शासन द्वारा सोलर प्रोडक्ट असेंबलिंग प्लांट लगाने की योजना स्वीकृत हुई। इसके तहत हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं को सोलर लैंप, सोलर पैनल, चार्जिंग यूनिट और अन्य उपकरणों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें तकनीकी खराबियों को ठीक करने और उत्पादों की बिक्री से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी।

बंद पड़े प्रशिक्षण केंद्र का चयन इसके बाद सोलर उत्पादों में बिक्री पर 2500-3000 रुपये मानदेय व कमीशन मिलेगा। प्लांट खोलने के लिए लिए पराग प्रशिक्षण केंद्र सहित करीब पांच स्थानों का जांच की गई। भवन व बड़े परिसर को देखते हुए त्रिपुला चौराहा स्थित दुग्ध समिति के बंद पड़े प्रशिक्षण केंद्र का चयन किया गया।

जिलाधिकारी की तरफ से पराग के प्रबंध निदेशक को 27 मई को पत्र भेजा गया, लेकिन करीब तीन माह बीतने के बाद भी पराग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान सीडीओ ने योजना के नोडल विभाग एनआरएलएम का प्रभार पीडी डीआरडीए मुनेश चंद्र को दे दिया।