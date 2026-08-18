रायबरेली : रक्षाबंधन को लेकर ट्रेनों में बढ़ने लगी भीड़, सीट ना मिलने से यात्री हो रहे परेशान

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। रायबरेली होकर आने-जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई ट्रेनों में सीटें अधिकांश फुल चल रही हैं, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

त्योहार पर बहनों के अपने भाइयों के घर जाने और वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके चलते रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक यात्री नजर आ रहे हैं। ट्रेनों के सामान्य कोच में भीड़ अधिक होने के कारण यात्रियों को सीट मिलने में दिक्कत हो रही है। आरक्षित श्रेणी में भी कई ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। रक्षाबंधन 28 अगस्त को है।