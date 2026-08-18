रायबरेली : रेलवे के TRD दफ्तर में ड्यूटी के दौरान सोते मिले दो कर्मचारी, वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित टीआरडी (ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन) विभाग के कार्यालय में ड्यूटी के दौरान दो कर्मचारियों के सोने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से विभाग में हलचल मच गई। वीडियो में दोनों कर्मचारी कार्यालय के अंदर आराम करते नजर आ रहे हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

रेलवे के टीआरडी विभाग पर ट्रेनों के विद्युत संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के सोने का मामला सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में कार्यालय के अंदर दोनों कर्मचारी सोते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो कब का है और किसने इसे बनाया, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।