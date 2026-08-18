रायबरेली : रेलवे के TRD दफ्तर में ड्यूटी के दौरान सोते मिले दो कर्मचारी, वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू
रायबरेली में रेलवे के टीआरडी विभाग के कार्यालय में ड्यूटी के दौरान दो कर्मचारियों के सोने का वीडियो वायरल हो गया है। इस घटना के बाद कर्मचारियों की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।
HighLights
रायबरेली रेलवे टीआरडी दफ्तर में कर्मचारी ड्यूटी पर सोए।
सोते हुए कर्मचारियों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल।
विभाग ने मामले की जांच शुरू की, कार्रवाई का आश्वासन।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित टीआरडी (ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन) विभाग के कार्यालय में ड्यूटी के दौरान दो कर्मचारियों के सोने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से विभाग में हलचल मच गई। वीडियो में दोनों कर्मचारी कार्यालय के अंदर आराम करते नजर आ रहे हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
रेलवे के टीआरडी विभाग पर ट्रेनों के विद्युत संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के सोने का मामला सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में कार्यालय के अंदर दोनों कर्मचारी सोते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो कब का है और किसने इसे बनाया, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी चर्चा
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और ट्रेनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। टीआरडी विभाग से जुड़े कर्मचारियों की ड्यूटी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में ड्यूटी के समय कर्मचारियों की मौजूदगी और सतर्कता जरूरी है। वीडियो प्रसारित होने के बाद रेलकर्मियों में भी इसकी चर्चा होती रही।
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मामले में विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। टीआरडी विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मनोज कुमार का कहना है कि प्रसारित वीडियो की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वीडियो किस समय का है, इसकी भी जांच की जाएगी। जांच के बाद तथ्य सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा ।