रायबरेली रेलवे स्टेशन में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए बढ़ेगी विद्युत उपकेंद्र की क्षमता, भेजी सर्वे रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन के विद्युत उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार और भविष्य में लिफ्ट व एस्केलेटर लगाए जाने को देखते हुए विद्युत व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर सर्वे और अन्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

रेलवे स्टेशन के विद्युत उपकेंद्र से स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों के अलावा रेलवे के आवासीय परिसर, कार्यालयों और रेलवे अस्पताल को विद्युत आपूर्ति की जाती है। ऐसे में भविष्य में विद्युत लोड बढ़ने की संभावना को देखते हुए उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।