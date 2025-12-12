रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज में आईं दरारें, यात्रियों को आवागमन में हो रही परेशानी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर एक से जीआरपी व आरपीएफ पोस्ट के मध्य वर्ष 2022-23 में करीब छह मीटर चौड़ा व लगभग 60 मीटर लंबा फुट ओवरब्रिज तकरीबन तीन करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। इस एफओबी का निर्माण उस समय यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कराया गया था, ताकि प्लेटफॉर्म बदलने में सुविधा हो सके। स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफॉर्म हैं। अधिकांश यात्री इस फुट ओवरब्रिज का अधिक उपयोग करते हैं।



स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफॉर्म है। स्टेशन पर दो फुट ओवरब्रिज बने है। जिसमें एक स्टेशन मास्टर कार्यालय के निकट व दूसरा फुट ओवरब्रिज जीआरपी थाना व आरपीएफ पोस्ट के मध्य बनाया गया है।

इन फुटओवरब्रिज में जीआरपी थाना व आरपीएफ पोस्ट के मध्य बने फुटओवर ब्रिज में दरारे आना शुरू हो गया है। जबकि निर्माण के महज कुछ वर्षों के भीतर ही फुट ओवरब्रिज में जगह-जगह दरारें दिखने लगी हैं। ओवरब्रिज की सीढ़ियों, दिवारों व फ्लोरिंग के किनारों में आई इन दरारों ने यात्रियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्लेटफॉर्म बदलने के दौरान रोजाना अधिकांश यात्री जीआरपी व आरपीएफ पोस्ट के मध्य बने फुट ओवरब्रिज से गुजरते हैं, ऐसे में ढांचागत खामी सामने आने से लोगों ने नाराजगी जताई है।