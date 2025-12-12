रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज में आईं दरारें, यात्रियों को आवागमन में हो रही परेशानी
रायबरेली रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज में दरारें आने से यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। दरारों के कारण पुल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर एक से जीआरपी व आरपीएफ पोस्ट के मध्य वर्ष 2022-23 में करीब छह मीटर चौड़ा व लगभग 60 मीटर लंबा फुट ओवरब्रिज तकरीबन तीन करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। इस एफओबी का निर्माण उस समय यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कराया गया था, ताकि प्लेटफॉर्म बदलने में सुविधा हो सके। स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफॉर्म हैं। अधिकांश यात्री इस फुट ओवरब्रिज का अधिक उपयोग करते हैं।
स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफॉर्म है। स्टेशन पर दो फुट ओवरब्रिज बने है। जिसमें एक स्टेशन मास्टर कार्यालय के निकट व दूसरा फुट ओवरब्रिज जीआरपी थाना व आरपीएफ पोस्ट के मध्य बनाया गया है।
इन फुटओवरब्रिज में जीआरपी थाना व आरपीएफ पोस्ट के मध्य बने फुटओवर ब्रिज में दरारे आना शुरू हो गया है। जबकि निर्माण के महज कुछ वर्षों के भीतर ही फुट ओवरब्रिज में जगह-जगह दरारें दिखने लगी हैं।
ओवरब्रिज की सीढ़ियों, दिवारों व फ्लोरिंग के किनारों में आई इन दरारों ने यात्रियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्लेटफॉर्म बदलने के दौरान रोजाना अधिकांश यात्री जीआरपी व आरपीएफ पोस्ट के मध्य बने फुट ओवरब्रिज से गुजरते हैं, ऐसे में ढांचागत खामी सामने आने से लोगों ने नाराजगी जताई है।
यात्री दिलीप सिंह,राजनारायण, जितेन्द्र, दयाशंकर, विमलेश कुमार का कहना है कि करोड़ों की लागत से बने इस ढांचे में दरारें आना निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है।
यात्रियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म नंबर दो-तीन पर वंदेभारत एक्सप्रेस समेत सभी लखनऊ की ओर से आने वाली ट्रेनों का आना होता है। जिस दौरान इसी दरार वाले फुटओवरब्रिज से ही अधिकांश यात्री आते जाते हैं।
स्टेशन पर पहले से देखरेख के अभाव में फुट ओवरब्रिज में आ रही दरारों से आने जाने वाले यात्रियों के साथ कभी भी बड़े हादसे का दावत दे सकता है।
यात्री विपिन सिंह ने कहा कि इस मामले की उच्चाधिकारियों की टीम से जांच करवाने के लिए रेलमंत्री को पत्राचार भी करेंगे। सहायक मंडल अभियंता (एईएन) आइके सिंह ने कहा कि तकनीकी टीम द्वारा जांच कराई जाएगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
