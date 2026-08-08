रायबरेली में 12 घंटे गुल रही बिजली, 30000 की आबादी ने झेला संकट; 35 गांव में पानी के लिए भी परेशान हुए लोग

संवाद सूत्र, सतांव (रायबरेली)। बिजली विभाग के ठेकेदार की मनमानी के चलते शुक्रवार को कृष्णपुर ताला उपकेंद्र की करीब 30 हजार आबादी बिजली न आने से परेशान रही। करीब बारह घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। बछरावां-कृष्णपुर ताला की 33 केवी विद्युत लाइन की शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। शुक्रवार को सुबह ठेकेदार ने कृष्णपुर ताला उपकेंद्र के अवर अभियंता राम कुमार से 33 केवी लाइन बंद कराने की मांग की।

जेई ने बछरावां उपकेंद्र से 10:45 बजे शटडाउन करा दिया। ठेकेदार ने नंदाखेरा से पश्चिम गांव तक लाइन खोल दी और कहा कि शाम छह बजे तक उसका काम निपट जायेगा, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। इसके बाद अवर अभियंता राम कुमार ने सभी कर्मचारियों को लगाकर किसी तरह काम पूरा कराया। तब 11:15 बजे शटडाउन वापस हुआ और आपूर्ति बहाल हो सकी।