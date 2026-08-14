यूपी में डाक विभाग की बड़ी पहल, अब घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा; लॉन्च किया IPPB मोबाइल एप

जागरण संवाददाता, रायबरेली। डाक विभाग ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिले में वर्तमान में दो मुख्य डाकघर, 54 उपडाकघर व 392 शाखा डाकघर संचालित हैं, जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में डाक सेवाओं के साथ-साथ वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं।

अब डाक विभाग ने आम जनता की सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) मोबाइल बैंकिंग एप लान्च किया है, जिसके माध्यम से खाताधारक घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के भुगतान व बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।



डाक अधीक्षक अनूप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस एप के जरिए उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन से ही पैसे का लेन-देन, बिल भुगतान, खाते की जानकारी व अन्य बैंकिंग सेवाओं का उपयोग आसानी से कर सकेंगे।

अब समय की होगी बचत इससे लोगों को बैंक या डाकघर जाने की आवश्यकता कम होगी और समय की बचत होगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया अभियान को गति देने के उद्देश्य से यह पहल की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ सकें।