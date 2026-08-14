यूपी में डाक विभाग की बड़ी पहल, अब घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा; लॉन्च किया IPPB मोबाइल एप
डाक विभाग ने रायबरेली में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे खाताधारक घर बैठे ही विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को गति देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी, जिससे समय की बचत होगी।
HighLights
डाक विभाग ने आईपीपीबी मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
घर बैठे बैंकिंग और भुगतान सेवाओं का लाभ मिलेगा।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। डाक विभाग ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिले में वर्तमान में दो मुख्य डाकघर, 54 उपडाकघर व 392 शाखा डाकघर संचालित हैं, जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में डाक सेवाओं के साथ-साथ वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं।
अब डाक विभाग ने आम जनता की सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) मोबाइल बैंकिंग एप लान्च किया है, जिसके माध्यम से खाताधारक घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के भुगतान व बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
डाक अधीक्षक अनूप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस एप के जरिए उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन से ही पैसे का लेन-देन, बिल भुगतान, खाते की जानकारी व अन्य बैंकिंग सेवाओं का उपयोग आसानी से कर सकेंगे।
अब समय की होगी बचत
इससे लोगों को बैंक या डाकघर जाने की आवश्यकता कम होगी और समय की बचत होगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया अभियान को गति देने के उद्देश्य से यह पहल की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ सकें।
डाक अधीक्षक ने यह भी बताया कि आईपीपीबी एप का क्यूआर कोड भी लान्च किया गया है, जिससे भुगतान प्रक्रिया और अधिक सरल व सुरक्षित हो जाएगी। क्यूआर कोड के माध्यम से व्यापारी व ग्राहक दोनों ही आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। यह सुविधा छोटे व्यापारियों, किसानों व आम उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।
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डाक विभाग द्वारा लोगों को इस एप के उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। जिन्होंने बताया कि इस पहल से जिले में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा व नकद पर निर्भरता कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोग आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ अपने मोबाइल के माध्यम से ले सकेंगे।