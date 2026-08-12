रेलवे पटरी किनारे चौपाल लगाएगी यूपी पुलिस, स्थानीय लोगों से बढ़ेगा संवाद

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे पटरी किनारे रहने वाले लोगों और आसपास के ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस संयुक्त रूप से चौपाल लगाएगी। इस चौपाल में पुलिस मित्रों को भी शामिल किया जाएगा।

इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और अपराध व हादसों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना है। जीआरपी पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्र ने निर्देश दिए हैं कि मातहत रेलवे पटरी के किनारे स्थित गांवों में स्थानीय लोगों से संवाद करें।