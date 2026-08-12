Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे पटरी किनारे चौपाल लगाएगी यूपी पुलिस, स्थानीय लोगों से बढ़ेगा संवाद

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:20 PM (IST)

    जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस रायबरेली में रेलवे पटरी किनारे संयुक्त रूप से चौपाल लगाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, अपराध और हादसों ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    HighLights

    1. जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस संयुक्त रूप से लगाएगी चौपाल।

    2. रेलवे ट्रैक सुरक्षा, अपराध व हादसों की रोकथाम मुख्य उद्देश्य।

    3. पुलिस मित्रों के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे पटरी किनारे रहने वाले लोगों और आसपास के ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस संयुक्त रूप से चौपाल लगाएगी। इस चौपाल में पुलिस मित्रों को भी शामिल किया जाएगा।

    इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और अपराध व हादसों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना है। जीआरपी पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्र ने निर्देश दिए हैं कि मातहत रेलवे पटरी के किनारे स्थित गांवों में स्थानीय लोगों से संवाद करें।

    चौपाल के दौरान लोगों को अनधिकृत रूप से रेलवे पटरी पर आने-जाने, ट्रैक के आसपास मवेशी छोड़ने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए जागरूक किया जाएगा। पुलिस मित्रों के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

    जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि चौपाल की फोटो विभागीय वेबसाइट पर दर्ज की जाएगी, जिससे अधिकारियों को निगरानी में मदद मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- गंभीर बीमार कैदी को एम्स भेजने को पुलिस बल मुहैया नहीं कराया, नैनीताल हाईकोर्ट सख्त

    खबरें और भी