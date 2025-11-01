UP: महिला ड्रायवर के लिए आ गया नया फरमान, परिवहन निगम ड्यूटी में करने जा रहा बदलाव

जागरण संवाददाता, रायबरेली। अब महिला परिचालकों को रात में ड्यूटी नहीं करनी होगी। इसके लिए परिवहन निगम अधिकारियों ने आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के तहत सभी महिला परिचालकों की ड्यूटी केवल दिन के समय ही लगाई जाएगी। इसे रायबरेली डिपो में तैनात करीब 25 महिला परिचालकों को राहत मिलेगी।



परिवहन निगम के मंडलीय प्रबंधक कार्यालय से जारी आदेश में उल्लेख किया गया कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। बताया गया कि रात के समय संचालन के दौरान महिला परिचालकों को कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सुरक्षा जोखिम, आवागमन की समस्या और पारिवारिक असुविधाएं शामिल हैं।