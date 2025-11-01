UP: महिला ड्रायवर के लिए आ गया नया फरमान, परिवहन निगम ड्यूटी में करने जा रहा बदलाव
रायबरेली में परिवहन निगम ने महिला परिचालकों को रात की ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। सुरक्षा और व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब रात में केवल पुरुष परिचालक ही ड्यूटी करेंगे। इस निर्णय से रायबरेली डिपो की लगभग 25 महिला परिचालकों को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें कैश और अन्य सामान जमा करने में परेशानी होती थी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। अब महिला परिचालकों को रात में ड्यूटी नहीं करनी होगी। इसके लिए परिवहन निगम अधिकारियों ने आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के तहत सभी महिला परिचालकों की ड्यूटी केवल दिन के समय ही लगाई जाएगी। इसे रायबरेली डिपो में तैनात करीब 25 महिला परिचालकों को राहत मिलेगी।
परिवहन निगम के मंडलीय प्रबंधक कार्यालय से जारी आदेश में उल्लेख किया गया कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। बताया गया कि रात के समय संचालन के दौरान महिला परिचालकों को कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सुरक्षा जोखिम, आवागमन की समस्या और पारिवारिक असुविधाएं शामिल हैं।
इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद महिला परिचालकों की ड्यूटी में बदलाव किया जा रहा है। रात में चलने वाली बसों के संचालन के लिए अब केवल पुरुष परिचालकों को लगाया जाएगा। परिवहन निगम अधिकारियों ने बताया कि यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी डिपो प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि कैश, बैग, ईटीआइएम मशीन जमा करने समेत अन्य दिक्कतों को लेकर महिला परिचालकों को परेशानी होती थी। इसको लेकर सभी महिला परिचालकों की रात्रिकालीन ड्यूटी पर रोक लगाई गई है।
