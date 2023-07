Raebareli News: आकाशीय बिजली गिरने से तीन की मौत, 3 झुलसे; जांच के बाद दिया जाएगा मुआवजा

रायबरेली जनपद के मिल एरिया थाना क्षेत्र के नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले छेदी का पुरवा में खेतों में कार्य करते समय जमुना प्रसाद की मौत हो गई। भदोखर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर व सराय दामों में हुई घटना में रमाकांत की पत्नी रामकिशोर की मौत हो गई। तहसीलदार सदर अनिल पाठक ने बताया कि घटना की जांच के बाद मुआवजे की रकम की जानकारी दी जाएगी।

रायबरेली, जागरण संवाददाता: जिले में मिल एरिया थाना क्षेत्र सहित जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में आसमान से बरसी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनको आनन फानन रायबरेली के जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुरुवार को शाम 5 बजे रायबरेली जनपद के मिल एरिया थाना क्षेत्र के नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले छेदी का पुरवा में खेतों में कार्य करते समय जमुना प्रसाद की मौत हो गई। भदोखर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर व सराय दामों में हुई घटना में रमाकांत की पत्नी रामकिशोर की मौत हो गई। थाना भदोखर क्षेत्र के ही जगदीशपुर में शिवकुमारी पत्नी शिवबालक, जय कुमार पुत्र अजय उम्र 18 वर्ष, कृष्ण कुमारी पत्नी राम लखन उम्र 45 वर्ष गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनको जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। तीसरी घटना घटना डीह थाना क्षेत्र के गोईरा में हुई, जहां मोहित पुत्र गेंदालाल की मौत हुई है। तीनों शवों को कब्जे में लेकर जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं तीनों झुलसे लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच के लिए पहुंचे तहसीलदार सदर अनिल पाठक ने बताया कि घटना की जांच के बाद मुआवजे की रकम की जानकारी दी जाएगी।

Edited By: Shivam Yadav