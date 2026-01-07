ये कैसे मुमकिन? कर्ज लिया चार लाख और अदा कर चुके 23 लाख, फिर भी 10 लाख बाकी
रायबरेली के लालगंज में एक व्यक्ति ने मां के इलाज के लिए चार लाख रुपये का कर्ज लिया था। उसने तीन साल में 23 लाख रुपये चुका दिए, लेकिन सूदखोर अभी भी 10 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। लालगंज के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी मां के इलाज के लिए चार लाख रुपये ब्याज पर लिए। कर्जदार ने इसके बदले तीन वर्ष में 23 लाख रुपये अदा किए, लेकिन फिर भी सूदखोर द्वारा 10 लाख रुपये बकाया होने की बात कही जा रही है, जिसे वसूलने के लिए कर्जदार को धमकाया जा रहा है। एसपी डा. यशवीर सिंह के निर्देश पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपित सूदखोर को गिरफ्तार किया है।
लालगंज के गोविंदपुर कठोड्या निवासी रानू शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनके पति विपिन शुक्ला की मां की तबीयत ठीक नहीं थी। इस पर विपिन ने मां के उपचार के लिए रणगांव निवासी अन्नू सिंह उर्फ कृष्ण बहादुर सिंह से वर्ष 2022 में चार लाख रुपये ब्याज पर लिए थे।
रानू का कहना है कि पैसा वसूली के लिए अन्नू ने दबाव बनाकर उसके आभूषण व पैतृक भूमि बिकवा कर अब तक 23 लाख रुपये ले लिए हैं, लेकिन अभी भी अन्नू द्वारा 10 लाख रुपये का कर्जा बाकी होने की बात कहते हुए पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
आरोप है कि पैसे न देने पर आरोपित व उसके साथ रहने वाले चार पांच अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जानमाल की धमकी दी जा रही है। लालगंज कोतवाल प्रमोद सिंह का कहना है कि तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपित अन्नू सिंह उर्फ कृष्ण बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।
