1 दिसंबर से शुरू होगा जनगणना 2027 के दूसरा, घर-घर जाकर लोगों से पूछे जाएंगे 40 सवाल

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जनगणना के द्वितीय चरण के तहत तैयारियां शुरू हो गई हैं, इसमें मानव गणना की जाएगी। इसके लिए सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने की।

मास्टर ट्रेनर आशुतोष तिवारी एवं जिला प्रभारी काजल रानी द्वारा जनगणना के द्वितीय चरण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया, इसमें कार्ययोजना एवं रणनीति, आवश्यक कार्मिकों की उपलब्धता, कार्मिकों के प्रशिक्षण, कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्वगणना के व्यापक प्रचार-प्रसार सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

अधिकारियों को द्वितीय चरण के कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। इसमें स्वगणना का कार्य 16 नवंबर से 20 नवंबर तक कराया जाएगा। इसके बाद जनगणना का डोर टू डोर कार्य एक दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। जनगणना को व्यवस्थित, समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से कराने की रणनीति तैयार की गई।

प्रशिक्षण में सभी छह उप जिलाधिकारी, छह तहसीलदार, नौ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, 10 खंड शिक्षाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला सूचना अधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के सदस्य ने प्रतिभाग किया। इस बार की जनगणना में मानव गणना होगी। इस दौरान प्रगणक द्वारा 40 प्रश्न किए जाएंगे। सभी प्रश्नों के जवाब देना अनिवार्य होगा।