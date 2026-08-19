रायबरेली के जिला महिला अस्पताल में मरीजों की सेहत से खिलवाड़, गर्भवती महिलाओं को परोसी कच्ची रोटियां; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिला महिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को कच्ची रोटी परोसे जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद अस्पताल की भोजन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद मरीजों और तीमारदारों में नाराजगी है। उनका कहना है कि अस्पताल में भर्ती महिलाओं को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, लेकिन भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही बरती जा रही है।

प्रसारित वीडियो में अस्पताल में भर्ती महिलाओं को भोजन के साथ दी गई रोटियां कच्ची दिखाई दे रही हैं। वीडियो के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। मरीजों और तीमारदारों ने भोजन तैयार करने वाली व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठाए हैं।

प्रसव और इलाज के लिए आती हैं महिलाएं तीमारदार राकेश कुमार व प्रेम कुमार का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय देखरेख के साथ पौष्टिक आहार की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि उन्हें ठीक से पका भोजन नहीं मिलेगा तो इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अस्पताल में दूर-दराज के क्षेत्रों से महिलाएं प्रसव और उपचार के लिए आती हैं।